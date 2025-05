Jugando con los presupuestos

Hace muchos años me impactó una película protagonizada por James Dean, Natalie Wood, Dennis Hooper y Corey Allen, titulada Rebelde sin causa. En ella, un grupo de jóvenes estudiantes practicaba un juego que consistía en una carrera de coches en dirección a un precipicio. El último conductor en saltar antes de que el coche se despeñara era el ganador.

Era «el juego del gallina» y ganaba quien más tiempo aguantaba, más hombría demostraba y más valentía tenía. No sé si habrá alguna versión actualizada de este juego, seguro que sí, porque jugar con la vida de uno mismo para sobresalir entre los demás, es una demostración de valor que sigue siendo una aberración atractiva para muchas personas.

En política, este juego se asemeja a lo que se practica habitualmente cuando se confrontan posiciones. Para algunos consiste en tensar la cuerda, y para otros llegar al límite, o embarrar, al contrario. En la mayor parte de los casos ninguno se reconoce como perdedor, y casi siempre el perjudicado es el ciudadano.

Llevamos meses viendo cómo el Gobierno del PP en Aragón y Vox practican el juego del gallina con los presupuestos de la comunidad autónoma. No está bien que el presidente Azcón practique un juego tan peligroso, pero es lo que ha estado haciendo. El barranco de la película, bien pueden ser, metafóricamente hablando, los presupuestos. Y para llegar a ellos se ha utilizado, instrumentalizado y penalizado a la migración, y más en concreto, a los menores no acompañados, prototipo según Vox, de los males que asolan nuestra tierra.

Para ello, no se ha utilizado el mítico Mercury Coupé 1949 de James Dean. Todo lo contrario, se ha tanteado, acordado, desacordado, alagado... todo con el único interés de conseguir los votos de la extrema derecha para aprobar los presupuestos. Pero en esa carrera no contaban con que el coche de Corey Allen (aquí Vox) quería más, mucho más. Quería humillarlos, porque después de la humillación infligida al gobierno valenciano de Mazón, no pueden bajar el listón. Ya han conseguido demonizar a los menores no acompañados, ya han conseguido meter en un callejón sin salida al Gobierno aragonés confrontando contra el Estado, pero ahora toca doblegarlos con el reconocimiento explícito de que la extrema derecha son los únicos capaces de salvar a España ante las equivocaciones del PP.

En esta carrera, el Gobierno aragonés ha consumido muchas energías. No ha remitido los datos sobre los menores migrantes no acompañados que tutela, una vez finalizado el plazo que dio el Gobierno central, lo cual hace que este impulse un recurso contencioso administrativo ante la «insumisión» a cumplir la ley aprobada para la reubicación de esos menores. Esto, sumado al ya interpuesto recurso ante el Tribunal Constitucional, por la falta de colaboración en esta materia, le sitúa en una posición complicada. Más cuando el resto de comunidades autónomas gobernadas por el PP, mantienen diferencias, pero acatan y colaboran.

En esta carrera, ¿qué ha conseguido? Lo primero, hacer del frentismo y la confrontación con el Gobierno central una imagen que gusta al presidente Azcón, pero que no paraliza las actuaciones gubernamentales en esta materia. Todo lo contrario, la Administración central, como es lógico, utilizará los datos que tiene del Ministerio del Interior para hacer los cálculos y las asignaciones pertinentes.

Pero, sin duda, lo más triste de todo ello es que se han retratado. Tantos esfuerzos para convencer a la extrema derecha no les ha servido más que para mostrar su falta de humanidad ante las personas más débiles y más necesitadas.

Y todo para que tengan que volver a la casilla de salida, prorrogando los presupuestos del año 2024 y comenzando a tener que contar con la oposición para aprobar ya las subvenciones a entidades y nominativas.

Por cierto, quien se despeñó por el barranco fue el coche conducido por el actor Corey Allen. Veremos.

