Palestina, acción-reacción

En los últimos días se suceden las noticias sobre lo que ocurre en Palestina y las reacciones internacionales. Empezando por lo importante, Israel, que nunca dejó de matar, ha vuelto a la cifra redonda de 100 muertos diarios en bombardeos. Ya saben ustedes que todos esos muertos son terribles terroristas de Hamás, en particular los menores de cinco años. Esos son los peores. Además, los nazi-sionistas siguen con la estrategia de asedio y muerte por inanición. La ONU ha advertido que la falta de alimentos puede provocar la muerte de miles de personas. Tanto por el hambre en sí, como por enfermedades que estando bien nutrido no serían ningún problema. Hay que reconocer que la combinación de hambre, hacinamiento y falta de atención sanitaria es una mejora de eficiencia comparable a la que supusieron las cámaras de gas nazi-alemanas. El coste por niño muerto es mucho menor que el de costosos bombardeos desde barcos o aviones. En este contexto, el pobre Netanyahu, tras 75 días de bloqueo absoluto, ha reconocido que tiene que dejar pasar algún camión de ayuda, porque ver muchos niños muertos por desnutrición podría herir la sensibilidad de algunos de sus aliados americanos y limitar la ayuda que recibe para limpiar Gaza.

Y en este contexto, parece que empiezan a aparecer espirales de acción-reacción más allá de los cadáveres infantiles. Por un lado, toda la polémica vinculada a Eurovisión, la presunta manipulación de los votos israelíes, y la actitud valiente de la TVE y de la televisión belga. Pero entremos en cosas más serias y menos simbólicas. Los británicos han roto negociaciones sobre comercio con Israel. La mayoría de países de la UE animan a revisar el acuerdo de asociación con el Estado genocida. En España se está tramitando una ley para prohibir todo comercio de armas con los nazi-sionistas. Y en esto llegó la contra-rreacción nazi-sionista. Ni cortos ni perezosos han tiroteado en Cisjordania a un grupo de diplomáticos de varias naciones europeas, entre ellas España. Es lo que tiene el fanatismo de quien se siente a la vez impune y emisario de Dios. Y a mí en este contexto me alegra que Pedro Sánchez diga que tiene que aplicarse la misma vara de medir para Israel que para Rusia. Por el contrario, me llena de vergüenza la actitud del PP y Vox. No aspiro a que condenen el asesinato de niños sarracenos, pero por lo menos que muestren un poco de patriotismo y condenen los disparos contra diplomáticos españoles. En fin, la derechita cobarde y la ultraderechita cobarde.

