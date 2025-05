Nueva Romareda, viejo Zaragoza

Ahora que la permanencia en Segunda ya es matemática y que el veredicto de la afición quedó meridianamente claro en un día tan emotivo como el del adiós a la vieja Romareda, es momento de abrir un periodo de reflexión sobre qué Real Zaragoza se quiere para el futuro. La ciudad ha decidido apostar fuerte por construir un nuevo estadio de cinco estrellas con más capacidad y mejores expectativas de futuro que el vetusto campo municipal que llevaba dos décadas necesitando algo más que parches. Se van a invertir más de 170 millones de euros, se ha peleado por conseguir ser sede de un Mundial, el de 2030, que llegará casi medio siglo después del de 1982. Y se ha construido una estructura provisional como la ‘mini Romareda’ en el Parking Norte que permitirá estrenarlo mucho antes de lo previsto. Se ha encauzado, en definitiva, un futuro cimentado básicamente con dinero público y un esfuerzo institucional, político y social de envergadura que no puede permitirse ahora un Real Zaragoza anclado en una decadencia permanente desde hace 12 años. La afición y los ciudadanos le piden al club un esfuerzo similar, cimientos igual de sólidos que los del nuevo estadio municipal que permitan plantearse un futuro a largo plazo, sin parches ni remiendos que duran menos que un técnico en su banquillo, un proyecto deportivo de largo recorrido que, ahora que ya es inviable saborear las mieles de sus años más gloriosos, al menos ayude a superar partidos como el del pasado domingo, en el que solo la grada parecía que se estaba jugando la vida en esos 90 minutos. Muchos aficionados miraban a Elda por si el Racing podía poner fin al sufrimiento, fruto del miedo a verse en el precipicio tras una temporada desastrosa mientras nueve jugadores se encerraban en el área para defender un raquítico 1-0 .

Lo vivido durante la jornada dominical era una secuencia indigna para la historia de este club, para la masa social que le empuja con pasión y sabe llevarle en volandas, y también, por qué no decirlo, para todos los zaragozanos y aragoneses que, gustándole o no el fútbol, están haciendo el esfuerzo económico de hacer realidad un nuevo estadio millonario que esté a la altura de lo que debería ser el equipo que les representa por toda España y no tanto de lo que de verdad está siendo. El Real Zaragoza, su afición y la ciudad, no se merece estar peleando por la permanencia en Segunda en la penúltima jornada. La nueva Romareda no se merece tampoco un proyecto de ascenso que siempre acaba fracasando casi en el ecuador del campeonato. La vieja Romareda tampoco lo merecía y así ha vivido en sus últimos doce años de vida.

El club tiene una reflexión obligada sobre qué quiere ser de mayor, hacia dónde dirigir su futuro y si está a la altura de un estadio cinco estrellas como el que le están fabricando entre todos los aragoneses. Hay que dejar al lado de una vez el relato de la historia como garantía de éxito, ahora se trata de no avergonzar a quienes labraron esa grandeza y que ya habrían querido tener una nueva Romareda como la que ha diseñado César Azcárate. Esos cimientos los tiene que poner la entidad, y no escatimar en costes, como tampoco ha hecho la ciudad y Aragón con ellos. Entender de una vez que en Segunda se ganan pocos partidos con el escudo, que importa más hacer un equipo que sepa a qué jugar que aglutinar nombres propios sin sentido. Y comprender de una vez por todas que partidos como el de este pasado domingo manchan la historia del club. Ahora que ya está en marcha la nueva Romareda falta poner en marcha el nuevo Real Zaragoza . Moverse, maños, moverse.

