No quiero hablar del apagón que vivimos hace días, sino de otros apagones que también nos dejan a oscuras, cuando se nos niega información sobre temas de interés público: los apagones democráticos.

¿Imagina que el gobierno decidiera no ofrecer los datos del paro, del PIB o del IPC...? Sería difícil analizar la situación económica y, mucho menos, planificar con racionalidad, tanto gobiernos como empresas irían a oscuras. En los temas sociales no es infrecuente que algún gobierno se niegue a dar información relevante y nos deje a oscuras.

Ocurre cuando el Gobierno de Aragón nos niega información sobre la acogida en nuestra comunidad de menores migrantes, para oponerse a los criterios de reparto de estos menores que desbordan la capacidad de acogida en Canarias. La consejera y el propio presidente alardean de su negativa a facilitar información pero, ¿no han pensado que esa información no es suya? Una actividad que se realiza desde una institución pública y con dinero público no se puede ocultar, es una auténtica apropiación indebida, porque la información no es suya.

Ni se debe utilizar como arma en un conflicto institucional. Hay otras formas de oponerse a decisiones que se consideran injustas, entre ellas, por supuesto, el recurso al Constitucional, como ha hecho el Gobierno de Aragón contra los criterios de reparto. Por cierto, en vez de la manida y visceral queja de que «benefician a Cataluña», estaría bien que dijeran cuál de ellos no consideran justo o en cual propondrían otra ponderación; recuerdo cuales son los criterios propuestos por el gobierno: población (50%), renta per cápita (13%), tasa de paro (15%), esfuerzo de acogida (6%), dimensionamiento del sistema (10%), dispersión de la población (2%), ciudad fronteriza (2%), e insularidad (2%).

Esta falta de información no es infrecuente en los temas sociales. Ni tampoco privativo de gobiernos de uno o de otro color. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales lo venimos sufriendo y denunciando año tras año al analizar las políticas sociales del gobierno central. Da igual que el ministro o ministra sea del PP, PSOE, Podemos o Sumar.

Por ejemplo, ¿sabe usted que no existe ninguna fuente oficial que diga cuantas plazas de residencia hay en España para personas con gran discapacidad física o mental, ni cuantas en centros de día o ocupacionales? ¿Ni tampoco ninguna fuente oficial que diga cuantas plazas de acogida de mujeres víctimas de violencia de género hay en España? Ello nos deja a oscuras para saber si la cobertura de esos servicios en cada comunidad está por encima o por debajo de la media, o para compararnos con los estándares europeos.

Otra forma de dejarnos a oscuras es cuando el mismo organismo, pongamos Imserso, publica en el mismo año dos estadísticas sobre el mismo tema, pongamos sobre plazas residenciales para mayores, y cada una con datos diferentes.

Son destacables los esfuerzos que este organismo hace para que la información no se vea o pase inadvertida. Han llegado a publicar las estadísticas sobre la Dependencia ¡un Sábado Santo por la noche! (por cierto, no consiguieron que no las viéramos).

Ante estos apagones informativos, somos habituales del Portal de Transparencia, y sólo así podemos saber, por ejemplo, cuantas personas fallecen en las listas de espera de la dependencia o cuánto pagan las personas beneficiarias en los diferentes servicios del Sistema.

Un apagón informativo singular nos ocurrió en 2009. El Gobierno, entonces socialista, encargó un informe a la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas, sobre el Sistema de la Dependencia. Los resultados no fueron demasiado favorables, por lo que la publicación del informe se dilataba. Tuvimos noticia de su existencia, lo conseguimos y filtramos a los medios. La reacción del ministerio fue airada, amenazándonos incluso con los tribunales. Lo curioso es que el informe comenzaba diciendo: «Siendo voluntad del gobierno la transparencia en las políticas públicas...». Nos amenazaron por hacer público un informe elaborado por la voluntad del gobierno de ser transparente… Por suerte, la amenaza quedó en eso.

Hoy seguimos luchando por la información en los temas sociales. Hay organismos, especialmente en el gobierno central, más preocupados por ocultar la información o presentarla a favor de sus intereses que en resolver las deficiencias de las políticas sociales y mejorar la vida de las personas.

Nos preocupó mucho el reciente apagón eléctrico. No es para menos. Pero también nos deberían preocupar estos apagones informativos que nos dejan a oscuras en temas que afectan a cientos de miles de personas. Son apagones democráticos.

