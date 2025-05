Se jugó el último partido. Se jugaba el descenso, pero La Romareda fue madre y permitió la permanencia en una tarde en la que se decía adiós a muchas cosas, a muchos recuerdos, a tantos amigos y a tantas emociones que cuando el arbitro pitó el final, los aficionados y enamorados de la mítica Romareda quisieron llevarse un trozo de ella, bien un cacho de césped, una de sus sillas azules de plástico o un número que simbolizaba un día, el de la victoria, a imagen y semejanza de los que sucedió en el año 1989 cuando cayó el muro de Berlín y la gente se echó a la calle para llevarse un pedazo de ese muro que fue de la discordia, del miedo, del dolor y que abrió una inmensa herida en el corazón de Berlín.

La Romareda no es para Zaragoza ninguna herida, sino más bien el lugar donde hemos amado, nos hemos ilusionado, hemos llorado y hemos brindado, mientras la música inundaba la ciudad con un inesperado Franco Battiato o una insuperable Tina Turner.

A Jackson y al Boss me los perdí, pero no a Silvio Rodríguez y a Pablo Milanés que actuaron en lo que se llamaba el Pabellón Francés y que estaba en la trasera de La Romareda, que siempre estaba vigilante y atenta, testigo silenciosa de lo que ha sido Zaragoza. Siempre la he visto ahí, cerca del parque y enfrente de la Casa Grande, hoy hospital Miguel Servet, y respaldada en sus inicios por más campos que casas que fueron creciendo para convertirse en el barrio de La Romareda, porque La Romareda no solo es un campo, es la casa y las lágrimas de todos los que llevan al Zaragoza en un lugar aún más recóndito y sagrado que el alma y que al escuchar esas dos palabras, Real Zaragoza, arden en destellos de pasión, de perdón y de todos los recuerdos que se amontonan domingo tras domingo cuando ganar es importante, pero lo es más no olvidar, porque olvidando siempre se pierde.

No soy aficionada al fútbol, pero quiero al Real Zaragoza porque Zaragoza es mi ciudad y entiendo que se haga una nueva Romareda sobre sus propias cenizas para seguir alimentando sueños, tensión, rabia y un persistente eco de todas las cosas que están por pasar y que no son ni pueden ser solo fútbol en una ciudad que se funde con el Ebro y que abraza al futuro con el deseo intacto de conmover con la palabra, seducir sobre los escenarios y arrancar un aplauso cuando se cierra el telón y las luces de la ciudad se encienden.

