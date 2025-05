La diversidad cultural y los municipios

España hoy tiene una población de 49 millones de personas y de ellos, casi una quinta parte son de origen extranjero. Eso no quiere decir que todos sean extranjeros en sentido estricto, ni mucho menos inmigrantes. Los niños y niñas que nacen en España tienen la nacionalidad de sus padres, aunque nunca hayan pisado su país. De los 325.000 nacidos en España en 2024, uno de cada cuatro será administrativamente extranjero. Pero difícilmente podríamos considerar a ese niño o a esa niña «inmigrante», porque ha nacido aquí, su país es este. Son la llamada segunda generación, cada vez más numerosa. En realidad, solo serían migrantes si salieran de España.

Criminalizar y estigmatizar a casi una quinta parte de la población de España es un plan con muchas fisuras. Una de esas grandes fisuras es, precisamente, que la población de origen extranjero está siendo una insospechada oportunidad de futuro para muchísimos municipios de eso que llamamos España Vacía. Ellos son quienes están trabajando en el campo, en las granjas, los que permiten reabrir los colegios, los que hacen de alguaciles, los que cuidan a nuestros mayores o llevan el teleclub en pueblos muy pequeñitos en la España rural.

La vida cotidiana es eso que sucede cada día por debajo del radar de los estereotipos y, en España, la vida cotidiana es diversidad étnica, cultural y religiosa. Hay españoles de todos los colores, de muchas religiones y de orígenes culturales tan diversos como el propio mundo.

La diversidad cultural y la religiosa cuentan con la máxima protección constitucional, son derechos fundamentales. La diversidad es un elemento enriquecedor que favorece el progreso y la creatividad de las sociedades locales. Pero no conviene obviar, tampoco, que la diversidad cultural y religiosa pueden generar situaciones de desconfianza o de miedo, y que es imprescindible desarrollar políticas públicas adecuadas para reducir los posibles conflictos y favorecer la convivencia. Porque no nos engañemos: la no intervención es, en sí misma, la peor forma de intervención.

Estas políticas públicas hay que desarrollarlas a todos los niveles administrativos y, de entre todos, sin ninguna duda, sobre los ayuntamientos recae una enorme responsabilidad. Los ayuntamientos, independientemente de su tamaño, se enfrentan a realidades cotidianas muy variadas a las que deben dar respuesta. Por ejemplo, los enterramientos en el cementerio y los ritos funerarios. O la celebración de las fiestas. O el uso de los parques y los espacios públicos. O pequeñas cuestiones de vecindad que pueden desembocar en conflictos, como el volumen al que se pone la música o los juegos en la plaza.

Los ayuntamientos pueden vivir realidades muy distintas. No es lo mismo una población extranjera arraigada y estable que recibir población temporera, flotante, para una campaña agrícola. Las políticas necesarias para atender a extranjeros recién llegados son muy diferentes a las políticas que gestionan la diversidad cultural y religiosa.

Los ayuntamientos lo atienden todo: a los recién llegados y a quienes llevan 20 años o incluso han nacido aquí y para quienes España es su país y su pueblo es su pueblo. Atienden las gamberradas adolescentes, la enseñanza del idioma, la falta de vivienda, las disputas vecinales. Los ayuntamientos atienden a todo unas veces con recursos organizados y otras veces simplemente con la buena voluntad. Unas veces con una plantilla extensa y cualificada y otras veces con un alcalde o alcaldesa ayudado por un auxiliar administrativo y un alguacil.

Los ayuntamientos tienen competencias y plena autonomía. Pero en esta materia necesitan, además de más financiación, un apoyo realista y cercano del resto de administraciones. Es clave la colaboración, el asesoramiento, la formación de los funcionarios y trabajadores municipales. El Gobierno de España y las Federaciones de Municipios y Provincias ofrecen muy buenas herramientas, pero no siempre son conocidas ni utilizadas por los ayuntamientos.

La Fundación Pluralismo y Convivencia presta una excelente atención a municipios, independientemente de su tamaño. Existen redes de municipios y bancos de buenas prácticas. Los servicios sociales de base realizan una labor impagable. Pero ninguna de estas herramientas es de uso mayoritario. De hecho, suelen ser grandes desconocidas.

Sin embargo, es imprescindible que los ayuntamientos, del más grande al más pequeño, tomen conciencia de que la diversidad religiosa y cultural de los municipios debe gestionarse y que esta gestión de ninguna forma debe afrontarse simplemente desde la buena voluntad o el criterio improvisado. Los ayuntamientos son la administración más cercana al ciudadano y sobre ellos recae día a día la tarea de construir una sociedad diversa, una buena convivencia y una ciudadanía vivida con plenitud y en libertad.

