¿Los jóvenes leen?

Hace pocos meses, el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2024 confirmaba que la lectura se consolida como una de las principales actividades de ocio en nuestro país. Según el estudio, elaborado para la Federación de Gremios de Editores de España, los lectores por ocio superan por primera vez el 65 % de la población.

Si bien todavía sigue habiendo un tercio de la población española que no lee nunca, lo cierto es que se confirma una evolución positiva. En lo que respecta a la población joven, que es la que más me interesa en este tema, el informe revela que el perfil de entre 15 y 24 años es el más lector (75,3 %), una cifra que, sinceramente, me ha sorprendido.

En cualquier caso, más allá de estudios como este, cuyos resultados y conclusiones permiten diferentes interpretaciones (entre otros matices, la compra de libros como objeto de regalo no implica su lectura posterior), la realidad que yo veo es que el porcentaje de jóvenes y adolescentes que, de forma autónoma, contemplan la lectura como una alternativa habitual de ocio, que la han incorporado a su rutina de opciones de entretenimiento, sigue siendo minoritario.

Frente a ellos, se alza otro bloque que, efectivamente, no lee nada y, por fin, una masa mucho mayor que, aunque no practica la lectura por iniciativa propia, termina respondiendo bien a la intervención de los mediadores. Es decir, buena parte de los jóvenes sí se animan a leer puntualmente -aunque en ocasiones sea a regañadientes, tras un recelo inicial- cuando desde la familia se les impulsa a ello o motivados por el incentivo de las calificaciones académicas. Entonces sí lo hacen, esto es una buena noticia, y, gracias a la progresiva inclusión de títulos de literatura juvenil de calidad en los planes de lectura de los centros educativos, a la implicación y esfuerzo de docentes y personal de bibliotecas comprometidos, disfrutan.

Lo llamativo es que, a mí, cuando visito como escritor institutos y colegios para dar charlas sobre sus lecturas, siempre se me acerca algún adolescente para decirme con gesto de asombro que se ha terminado determinado libro y que «le ha gustado». A veces, incluso, me hacen confesiones más audaces del tipo «es el primer libro que me termino», comentarios que no sé si interpretar como cumplidos o como indicios preocupantes. El hecho de que una lectura satisfactoria les resulte sorprendente debe hacernos reflexionar sobre cómo propiciamos su acercamiento a ella. Disfrutar con un libro no debería ser una sorpresa para nadie a esas alturas (13, 14, 15 años). Es responsabilidad de los mediadores -familias incluidas- provocar el descubrimiento del placer de leer y, si un joven termina su etapa escolar sin contar con experiencias gratificantes de lectura, es que algo se está haciendo mal. El lector adulto del futuro depende en buena medida de un itinerario que comienza con fuerza en la infancia, pero que -sobre todo a partir de la irrupción del móvil, que conviene retrasar lo máximo posible- se debilita en la adolescencia. Y es ahí donde hay que actuar con estrategias bien concebidas.

Por otra parte, la visión de la lectura -en papel- como un oasis para los jóvenes frente a nuestro mundo repleto de pantallas y sometido a ese inexorable exhibicionismo full time de la dimensión virtual, por mucho que me guste, no me convence del todo. Leer, por apasionante que pueda llegar a ser, resulta exigente. Requiere un esfuerzo, una concentración, que otras actividades más pasivas como ver la tele, jugar o dedicarse como un autómata al scroll, no necesitan.

Que los jóvenes lean literatura (tanto juvenil, como clásicos con el debido acompañamiento) es una prioridad porque no es equivalente a la lectura fragmentada, fugaz, dispersa, sin reglas, que llevan a cabo desde otros canales como las redes, chats, foros... Por eso, quizá, su presencia todavía insuficiente nos lleva a encontramos hoy con ese llamativo déficit en la comprensión lectora y en la comunicación escrita que se detecta entre adolescentes y jóvenes, con esa añoranza del espíritu crítico y la capacidad argumentativa que parecen ocultarse en algún recóndito rincón de sus mentes. Son capacidades que hay que enseñar y entrenar, y para eso la lectura de libros es, hoy por hoy, insustituible.

En lo que respecta al espacio escolar, por ejemplo, me surgen algunos interrogantes: ¿cuántos tiempos hay previstos para la lectura en el horario de clases? ¿Desde qué asignaturas se fomenta la lectura (como si desde matemáticas o física, por ejemplo, no fuera oportuno)? ¿Cómo va a estimular a la lectura, cómo va a seleccionar buenos títulos para sus alumnos, un profesor que no lee?

