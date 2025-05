¿No saben o no quieren?

Para quienes adolecemos del defecto de utilizar la razón resulta incomprensible entender la política. No toda ella en su conjunto, claro, sino, sobre todo, en sus aspectos estratégicos. Me refiero a esa absurda práctica, tan extendida entre nuestros grandes partidos, de no pactar, no acordar, no transigir, no pensar en los demás, no gobernar...

Entendiendo por la gobernanza de un país aquella actitud y praxis que debiera derivar en una ordenada gestión de los recursos públicos y en la rápida y eficaz solución de los problemas más acuciantes de la nación.

Por ejemplo, la vivienda.

Por ejemplo, la emigración.

Por ejemplo, la política exterior.

Y podríamos poner muchos más: el Estado de las autonomías, en sus capítulos de competencias y financiación; la educación, en su progresivo adoctrinamiento y fragmentación; la sanidad, en su absurda y localista demarcación, marginadora de unos en beneficio de otros; la aplicación de los derechos fundamentales enunciados en la Constitución; la intolerable presión del poder político sobre los medios de comunicación; la transmutación de valores hacia el narcisismo y la insolidaridad... Más otros muchos desequilibrios y problemas, pandemias morales o simples lacras que fácilmente se combatirían de tener a mano las herramientas políticas adecuadas, amén de los medios económicos necesarios para hacerlas realidad.

Si los males de nuestro país y de nuestra sociedad pueden encontrar sus respectivos remedios merced a una política unitaria, solidaria, inteligente y justa que solucionase –al menos, aliviara– la presión migratoria, las presiones nacionalistas, las imposiciones ultras, las demagogias radicales y cuantas fracturas rompen hoy la unidad del país y confunden su dirección, ¿por qué no se pactan esos grandes asuntos?

¿Por qué no quedan Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, hablan, se entienden y firman unos cuantos acuerdos reparadores de la parálisis, la confusión, la polaridad en que se está enconando una España cada vez más dividida? ¿Tan incompetentes, egoístas o sectarios son? ¿Tan cortos de miras y alcances? ¿Por qué no dejan atrás sus ridículas peleas, sus mutuas descalificaciones e insultos, y trabajan por el bien común? Hay una respuesta que inspira temor: porque no saben. Y otra que inspira terror: porque no quieren.

