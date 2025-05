Confidentes digitales: así es la nueva ofensiva por convertir tus decisiones en datos

Hace unos días, OpenAI dio un nuevo golpe de efecto al adquirir por 6.500 millones de dólares –bueno, en acciones, que es parecido pero no exactamente lo mismo– la startup de Jony Ive, el reputadísimo diseñador del iPhone, ese al que el mismísimo Jobs llamaba su "compañero espiritual". El objetivo, como era de esperar, no es simplemente lanzar un nuevo dispositivo para venderlo masivamente, sino algo más elevado: rediseñar la interfaz entre humanos y máquinas para, según dicen, reconciliarnos con la tecnología.

Sam Altman, CEO de OpenAI, aseguró que, pese a lo que pudiera parecer a primera vista, este nuevo dispositivo no pretende competir con los smartphones, sino inaugurar una nueva categoría de producto. ¿En serio? Lo cierto es que podría tener sentido. A día de hoy, aunque la app de ChatGPT figura entre las más descargadas tanto en iOS como en Android, los usuarios pasan de media diez veces más tiempo en ella cuando acceden desde su portátil que desde el móvil. Desde esa perspectiva, quizá no se trata tanto de competir con el smartphone como de ir más allá: eliminar todos los intermediarios entre la empresa y el usuario –pantallas, sistemas operativos, apps– para crear una nueva forma de interactuar con la información. Más cómoda, más natural... ¿y también más omnipresente?

Sin duda, es un movimiento audaz, que intenta resolver los obstáculos futuros en la distribución de ChatGPT incluso antes de que aparezcan. Porque, reconozcámoslo, cambiar de navegador o de app para pedir comida es tan fácil como hacer clic unos píxeles más abajo. Pero cambiar de dispositivo... eso ya es otra historia.

¿Sólo eso? No exactamente. La lucha por acceder a los datos del usuario ya la damos por asumida. Pero en el contexto de la inteligencia artificial generativa, el tablero ha cambiado. Elon Musk expresó hace tiempo que los modelos ya han devorado el 100 % del contenido de Internet y que el siguiente reto es generar más para seguir avanzando. ¿Entonces, ahora qué? Una interfaz más fluida y natural como la que proponen Ive y Altman no sólo buscaría acumular más datos, sino provocar su propia generación.

Cuando leí todo esto, lo primero que imaginé fue un sensor neural capaz de conectarse con nuestros pensamientos y anticiparse a lo que necesitamos incluso antes de que lo sepamos. Ese tipo de dispositivo que detecta cuándo estás a punto de decir algo inconveniente y te susurra, cual Pepito Grillo digital, "mala idea, te vas a arrepentir", o que aprovecha ese momento frente al espejo, en uno de esos días en los que te sientes especialmente creativa, para recordarte que Carrie Bradshaw hay una... y no habrá dos. Sin embargo, la primera versión de este invento está pensada para llevarse al cuello, y lo cierto es que recuerda más al colgante en el que la bruja Úrsula encerraba la voz de la sirenita que a un oráculo de bolsillo. Eso sí, muy mono –recordemos que lo ha diseñado Ive–.

Lo que sí está claro es que esta nueva categoría de dispositivo nos acerca, un paso más, a esa visión ciborg en la que, poco a poco, dejamos de usar el dispositivo para convertirnos en él. Integramos sus datos en nuestras decisiones... o quizá son nuestras decisiones las que alimentan sus datos.

Porque antes le decíamos a Google "hoteles baratos en Ibiza", y con nuestros clics y visitas de perfil, Facebook podía intuir si habíamos discutido con nuestra pareja o la habíamos engañado. Pero ahora, a ChatGPT le preguntamos, casi como si fuera un confidente digital –o quizás un confesor–, si deberíamos seguir con ella, si realmente es la persona adecuada para tener a nuestros hijos.

Y en plena expansión de lo que ya se denomina "la industria de la soledad", donde proliferan apps que te diseñan novios virtuales o amistades a la carta, un confidente digital puede ser una pieza clave en la arquitectura emocional de esta nueva era.

Llegados a este punto, la tentación de reducirlo todo a si deberíamos rechazar o abrazar sin criterio este tipo de dispositivos es alta. Pero la cuestión es, sin duda, mucho más trascendental. Que vamos a vivir rodeados de tecnología es un hecho. Que ésta es cada vez más sensible, nos escucha, nos interpreta y nos acompaña, también. Por eso, el verdadero salto no es técnico, sino humano. Necesitamos hacernos, nosotros también, una actualización: incorporar más conciencia, más límites y más intención en la forma en que nos relacionamos con ella.

Por primera vez en la historia de la Humanidad tenemos las herramientas para potenciar nuestra inteligencia. El reto está en que la amplifiquemos, no que la anestesiemos. Que un mayor procesamiento de datos sirva para que nosotros decidamos mejor, no para externalizar cada decisión en un colgante que nunca podrá sustituir nuestro juicio.

Que el dato no sustituya a la reflexión, sino que la enriquezca. Así es como concibo la datocracia: no como el dominio del dato sobre las personas, sino como una era en la que los datos empoderan a quienes saben interpretarlos. Porque el futuro no consiste en decidir menos, sino en decidir con más criterio, con más herramientas... y, sobre todo, con más humanidad.

