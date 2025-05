Sijena espera que se haga justicia

La sentencia del Tribunal Supremo ha dejado bien claro que los bienes de Sijena deben regresar a manos de sus legítimos propietarios, lo argumenta con mucha claridad y concluye, apoyándose en lo que dice la ley, que ya no hay más recorrido en este laberinto político y judicial que acumula ya demasiados años. Aragón debería recibir el arte sacro de manos de la Generalitat o del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) de forma pacífica, ordenada y con todas las medidas de seguridad posibles para que no sufran ningún daño. Que se acabaron las patadas hacia adelante para no reconocer el expolio del pasado y que nunca ha sido una cuestión partidista sino el reconocimiento de que los errores del pasado, los que acabaron llevando esas piezas a territorio catalán, se pueden corregir en el presente y en el futuro. Pero la política en esta polémica ha jugado sus cartas y ha contribuido a dar la sensación de que cada fallo judicial siempre pareciera el penúltimo, que todavía existía algún recoveco en el que refugiarse para alargar la entrega. Ahora los dos actores protagonistas, la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de Aragón parecen ofrecer una ventana distinta a los gobernantes que les precedieron, que en el caso del Ejecutivo catalán ha derivado incluso en causas judiciales contra quienes levantaban obstáculos a la legalidad, quienes querían convertir ese expolio del pasado en una causa contra Cataluña o sus instituciones. Partidos como Esquerra Republicana (ERC) ayer hizo un llamamiento a "seguir luchando" para revertir el fallo del Alto Tribunal.

El mensaje del presidente aragonés, Jorge Azcón, y el de su homólogo catalán, Salvador Illa, apelan a un escenario más responsable, un mensaje a la ciudadanía cargado de moderación y, sobre todo, coinciden en lo básico, y que otros partidos parecen obviar: las sentencias "hay que respetarlas". Es solo una primera reacción, obviamente, lo más importante en el litigio de las pinturas de Sijena nunca han sido las palabras sino los hechos, o la ausencia de los mismos por parte de Cataluña, de manera que cualquier cambio en este sentido será un paso al frente muy importante. Y en paralelo aparece el Ministerio de Cultura, con el titular de esa cartera, Ernest Urtasun, pronunciándose en la misma línea que ambos presidentes pero apelando a la "colaboración" y "cooperación" entre ambas comunidades para hacer efectivo el cumplimiento de esa sentencia. O, mejor dicho, para poner fin a la disputa haciendo lo que sea mejor para la conservación del patrimonio, de las pinturas. Justo esa parece la nueva zona gris en la que puede radicar un nuevo retraso para hacer efectivo ese retorno a Aragón: si es realmente imposible, como se defiende desde Cataluña, el traslado de esas pinturas sin dañarlas. De momento, todas las instituciones parecen encomendarse a lo que diga el MNAC al respecto y sus primeras valoraciones apuntan al "riesgo altísimo" de ese movimiento al que obliga la sentencia del Supremo, y a que su delicadeza hace que puedan sufrir con las vibraciones de cualquier traslado. Pero todas las partes implicadas están a tiempo de conducir esta resolución hacia algo pacífico y respetuoso con la legalidad. Y es que no es responsabilidad del legítimo propietario conseguir que no sufran ni un rasguño en su retorno al lugar de donde nunca debieron salir, sino de quienes han sido condenados a devolverlos en un plazo ya establecido. Mientras, Aragón celebra esta histórica victoria en los tribunales pero no se olvida de su obligación de tener a punto las instalaciones para que esas pinturas vuelvan. Y eso ya está cumplido.

