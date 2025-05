Las elecciones y el presupuesto

Aragón se quedará finalmente sin presupuesto para 2025 y el pacto de última hora en Baleares le deja en una incómoda foto fija a nivel nacional de ser una de las pocas autonomías que han sido incapaces de llegar a un acuerdo para sacar las cuentas adelante en tiempo y forma. Una posición que complica un poco más criticar al Gobierno de Pedro Sánchez por hacer lo mismo con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y que tensa un poco más, si cabe, la relación con su socio preferente en esta legislatura, la extrema derecha de Vox, que ya ha demostrado que le importan más los aspectos ideológicos de esa hoja de ruta básica para el buen funcionamiento del territorio que atender las enormes preocupaciones que tienen los aragoneses. Esa línea roja no ha estado en ningún momento en la sanidad o la educación, en las inversiones o en reforzar las ayudas a la despoblación o al tejido empresarial. Su lucha es la de los menores migrantes y su llegada a Aragón, su rebeldía contra el Pacto Verde que Europa tiene tan claro y que en la comunidad tampoco se está reflejando en medidas concretas. Y sus diferencias insalvables ni siquiera les está quedando claro para un contribuyente al que no le consta, de forma fehaciente y contrastable, cuántas veces se han reunido y, sobre todo, con quién. Si esas conversaciones se han desarrollado con quienes manejan los hilos de la ultraderecha en Madrid, el PP de Jorge Azcón tiene un problema mayor que el de tener o no presupuesto para 2025, porque significaría que la estabilidad de la comunidad está al albur de los caprichos de un Santiago Abascal que ni conoce ni le preocupan las peculiaridades de los territorios. Y sin embargo sí se permite el gran lujo de incitar al PP a convocar elecciones anticipadas, unos comicios que no está tan claro que ayude a sus intereses.

Convocar elecciones anticipadas es competencia de un Jorge Azcón que, aspavientos al margen, es tan consciente de que sería una irresponsabilidad hacerlo para los intereses de Aragón como que él y su partido serían, en caso de hacerlo, los grandes beneficiados de un adelanto electoral. Con Pilar Alegría despegando en su nueva etapa como secretaria general de los socialistas aragoneses y manteniendo esa doble función de líder de la oposición aragonesa en la sombra y portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez. Fijar una cita con las urnas antes de lo previsto le cogería a contrapié y le obligaría a maniobrar a toda velocidad. Pero el PSOE ya ha dado muestras de que sabe reaccionar en tiempo récord y el resultado de no esperar a 2027 siempre sería imprevisible. En 2023, por ejemplo, el tsunami del PP y Vox de mayo a nivel autonómico y municipal se amortiguó en las elecciones generales de julio, solo dos meses después. Y si mira a los partidos minoritarios de la izquierda, el efecto sería aún más demoledor con todos ellos en plena reconstrucción o sin iniciarla siquiera. O con Sumar sin todavía decidir qué quiere ser de mayor a nivel autonómico. Pero esa responsabilidad con el territorio no es una cuestión romántica, es un problema de todos los frentes abiertos, especialmente con las inversiones milmillonarias que están en camino, a los que no se les puede brindar un paréntesis administrativo ni institucional por el mero hecho de sacar partido a los intereses de su partido o propios. Sería irresponsable perder oportunidades por un beneficio electoral que siempre es impredecible. Porque la ola de las oportunidades de futuro es más alta y consistente que cualquier tsunami electoral. Aunque le va a tocar tragar agua por no tener cuentas aprobadas en 2025, se aferra a la idea de que "siempre es mejor no tener presupuesto que tener un mal presupuesto". Una explicación que, eso sí, le sirve a Azcón y también a Pedro Sánchez.

