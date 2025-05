Ferias al sol

Llega el sol, el buen tiempo (hoy dan 36 grados), y con semejantes temperaturas casi veraniegas la temporada de ferias llega a su punto álgido. Que no falten las ferias, claro que sí. A veces las ferias atraen la lluvia (poner unas casetas con libros puede ser visto como una provocación a las alturas), pero ciertamente en mayo y junio es normal tener altas temperaturas, estamos acostumbrados, y los libros brillan al sol de maravilla.

Y a la sombra se leen requetebién, hay que encontrar el equilibro, y para eso están los feriantes. Hoy sábado 31 de mayo comienza la Feria del Libro de Zaragoza, en el Paseo de San Sebastián del Parque Grande José Antonio Labordeta. Es la edición número 32, y he participado en todas las ediciones como animador, lector o autor (llevo 32 años como animador, curiosamente, la Feria del Libro de Zaragoza y yo estamos hermanados).

Ay, cuántos recuerdos, madre mía. Me gustaba la feria cuando era en la Gran Vía, me gustaba también en la Plaza Aragón, hasta me gustaba en la Plaza del Pilar (me plantas unas casetas con libros y me agradan en cualquier lado, vaya), pero hay que reconocer que el Parque Grande es una ubicación buenísima. El entorno acompaña a la perfección, fresco y frondoso, no sucumbes al achicharrante asfalto propio de estas fechas, y al fin y al cabo el Parque Grande es otro de los centros de la ciudad.

Zaragoza, ya se sabe, es una ciudad con muchos centros, o con un centro no demasiado definido. Y el Parque Grande sabe atraer y concentrar a mucha gente. Zaragoza florece en ese entorno, es un éxito. Hoy comienzan nueve días intensos de libros, editoriales, librerías, autores y lectores. Con firmas, talleres, recitales, juegos, conciertos, cuentacuentos y batallas de dibujantes. Qué ganas de ver a los compañeros, de charlar con los lectores, de correr de caseta en caseta como si me fuera la vida en ello.

Y es que hay mucha vida a través de la literatura, desde luego que sí. ¡Vivan las ferias! Y que no decaigan, que son muy necesarias. Por suerte vamos bien surtidos de eventos literarios en la geografía nacional. Sin ir más lejos, ayer viernes comenzaron dos: la Feria del Libro de Huesca y la Feria del Libro de Madrid (a las que también iré, por supuesto, que hay que cundir). Me pierden las casetas con libros, ya digo. Nos vemos en las ferias.

