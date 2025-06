Aragón busca en el exterior la mano de obra que le falta

Aragón ha decidido que la solución a la falta de mano de obra para sectores estratégicos como la agroindustria o el sector del automóvil pasa por firmar convenios con otros países con los que traer trabajadores con contrataciones en origen. Este modelo se ha descubierto eficaz para la construcción de la gigafactoría de CATL en la planta de Stellantis, con cerca de 2.000 empleados chinos que irán a más para que las obras vayan a toda velocidad. Pero esta iniciativa, que parte de la propia multinacional asiática, ha abierto muchos frentes que urge abordar para no sentar peligrosos precedentes a futuro. El más inmediato es el del problema del alojamiento. Buscar suelo para construir viviendas en las inmediaciones de la planta de Figueruelas, por expreso deseo de la empresa, habilitarlas en tiempo récord y que, además, cuando concluyan los trabajos, esas edificaciones desaparezcan o se reutilicen para una demanda que ni de lejos será la de ahora. Complicada decisión, pero urgen respuestas. También el hecho de fijar unos requisitos básicos en lo relativo a las condiciones laborales. Y es que la ley en España obliga a unos compromisos con el personal que quizá no existen en otros países como China. Las retribuciones, los días de descanso, los derechos laborales en materia de igualdad o los requisitos que marcan los convenios vigentes en el sector. En definitiva, no hay posibilidad de crear una especie de paraíso laboral solo porque CATL y Stellantis tengan prisa por ejecutar la gigafactoría, sin que dé la sensación de que vaya a ser un obstáculo insalvable o un freno a la inversión milmillonaria. No tendría justificación tantos años de pelea por atraer esta gigafactoría a Aragón, la adjudicación de tantas ayudas públicas y el pulso con otras comunidades o ciudades por ser la ubicación elegida como para evidenciar ahora que el territorio no es capaz de zanjar estas problemáticas de nueva creación.

La contratación en origen será la solución a futuro solo si se hace bien. También para el sector primario, en tareas como la recogida de la fruta en la que los próximos trabajadores pueden llegar con un contrato firmado ya en sus países de origen. El modelo del pasado, en el que cuando llegaban los meses de recolección empezaban a aparecer inmigrantes en cascada por las calles de esos pueblos a la espera de que alguien les contratara, ha desaparecido. Aquella manera de funcionar derivaba en problemas más graves como la infravivienda o las condiciones de insalubridad que debían sufrir, los salarios sin control público que llevaba a colar auténticas barbaridades por parte de las empresas que les contrataban. El miedo a ser despedidos les llevaba a soportar condiciones infrahumanas muchas veces y a la Administración, a dedicar más esfuerzos a la inspección para evitar esas prácticas ilegales que a facilitar la llegada de esos potenciales trabajadores con un contrato bajo el brazo, su situación en España regularizada y un alojamiento con unas condiciones aceptables. Así pueden venir de China, Colombia o de cualquier país del planeta para dar respuesta a una carencia, la de mano de obra, que es más preocupante de lo que parece. Que escapa, o está muy por encima, de las cuestiones ideológicas o discursos xenófobos como el de Vox, y que atrapa oportunidades sin generar precedentes peligrosos. Y quién sabe si ese es el modelo a exportar a sectores que están o pueden estar en una situación similar. No serviría de nada generar empleo si luego Aragón no sabe atender esa demanda que tendrán esos proyectos. Y, como en todo, siempre es más plausible dar seguridad jurídica que hacerlo rápido.

