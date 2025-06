El ventilador sigue a toda velocidad

Todo bien por Aragón, nada nuevo bajo el sol que ya aprieta con fuerza y promete un verano de alto voltaje si nadie lo interrumpe, con broncas que no necesitan enchufes, el ventilador de la porquería sigue moviendo sus aspas a toda velocidad. Ni siquiera una noticia tan importante como que el Tribunal Supremo ordene el regreso de las pinturas de Sijena al monasterio del que nunca debieron salir se ha librado del fango. Y todo porque la misma semana en la que Aragón tira la toalla por su presupuesto para 2025, con el silencio rotundo y cómplice de su socio preferente, la extrema derecha de Vox, resulta que lo más importante para llevar al parlamento es hablar de «putas», «puteros», «miserables», «mafia»... Menudo mensaje se lanza a la calle si eso es lo más relevante.

Debe serlo para el PP de un Alberto Núñez Feijóo que demostró ayer en Zaragoza que empieza a perder los nervios con esto de no gobernó porque él no quiso. Cuando el PP nacional se pone a hablar de corrupción, hay que sacar papel y boli para empezar a tomar notas. A ver si ya se nos ha olvidado esa lacra que la trama Gürtel, el caso ‘Kitchen’ o el de Bárcenas y la financiación ilegal en Génova... Tampoco los eres de Andalucía, ojo, que el PSOE no tiene el expediente inmaculado. Pero será que ahora el Tito Berni es más aragonés que Correa –recuerden que su alias era Don Vito, por lo de la mafia y El Padrino–, o que Koldo y Ábalos son los nuevos Bárcenas y Rodrigo Rato... La diferencia es que algunos de estos nombres ya tienen condena en los tribunales, otros no, aunque a veces lo parezca.

No tener presupuesto en tiempo y forma es un fracaso, grave y relevante, y denota inestabilidad en el Pignatelli y en el parlamento de un territorio que debería dar más certidumbres que dudas a las inversiones que están llegando. El Gobierno navega en minoría a manos de una extrema derecha que da bandazos a ritmo de la corneta ideológica que hace sonar Abascal y sus secuaces. La misma minoría, por cierto, que a este y a Feijóo le impiden presentar una moción de censura. Y las elecciones anticipadas en Aragón quizá sí estarían ya sobre la mesa si no fuera porque, por ejemplo, a las multinacionales no les iría nada bien abrir semejante paréntesis en la gestión en pleno desembarco. Mientras, nos lanzamos a buscar mano de obra en Latinoamérica aprovechando que la ley de memoria democrática nos permite traer a los descendientes de los migrantes aragoneses que huyeron allí de la dictadura franquista. Sí, esa ley que para PP y Vox era necesario derogar ahora es el salvoconducto. Ole y ole.

