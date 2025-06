Estulticia IA

Percibo a mi alrededor un papanatismo creciente sobre las infinitas bondades de la inteligencia artificial «resuelvelotodo». Ciertamente es un instrumento potentísimo, pero que hay que saber amaestrar con las instrucciones (prompts) pertinentes. Si no, la IA tiende a convertirse en un «cuñado pelota»; así la define, de hecho, Daniel Inerarity. La IA le sirve al filósofo vasco para ensayar en Una teoría crítica de la inteligencia artificial una lúcida radiografía de un mundo que dispone de más datos que nunca, pero donde la ignorancia gana cada día más adeptos y más terreno. Un mundo dominado por un aceleracionismo y tecnosolucinismo que ya no cree necesario respetar los procesos inclusivos y de sostenibilidad. La realidad ha devenido extraordinariamente compleja, pero como todo está a un clic en Google, puedo encontrar soluciones fáciles acordes con mi zona de confort mental. Como sobran los especialistas, los pensadores y hasta los políticos se abren paso los que airean soluciones rápidas, simples e impactantes: gana terreno el fascismo. Cada día me sorprende más comprobar cómo gente cercana, supuestamente preparada, se confiesa con Chatgpt, le consulta su futuro o cree a pies juntillas en soluciones milagrosas que han sido programadas para complacer al usuario. Prueben a llevarle la contraria, o incluso tenderle trampas, y verán las costuras del artilugio. Porque la IA o los buscadores han sido diseñados por patrones humanos que, además, reflejan nuestros prejuicios y marcos mentales. En cierto modo, estas máquinas son demasiado humanas... Y ocasionalmente se ponen al servicio de lo peor de nuestra especie: el control de la ciudadanía en China y ahora en EE.UU. Así pues, la utopía ultraliberal topa aquí con la necesidad de poner límites y regular esa avalancha cibernética que, además, está diseñada para satisfacer con inmediatez, para crear adicción con contenidos sin trabas. Las redes sociales son prueba de ello y Meta todo un ejemplo de cómo la desregulación libertariana favorece miserias sociales como la pederastia. El algoritmo al servicio del negocio parece asentarse como dogma inquebrantable: para la imperante religión dataista los humanos somos un dato más de cara a la cuenta de resultados. Andémonos con cuidado, teniendo en cuenta que a algunos tentáculos de la IA, como a las armas, los carga el diablo (Zuckerberg y cia). Entonces la IA ya no solo será el mencionado «cuñado pelota», sino algo mucho más peligroso e inquietante. Tranquilos, preguntaré a Chatgpt a ver qué me dice...

