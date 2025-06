Una sociedad madura

Las encuestas son una radiografía del momento histórico. Es una verdad inapelable. Pero son también una oportunidad y un gancho para la reflexión. En el caso valenciano posiblemente es la conclusión más certera y necesaria en estos momentos de profunda división y frentismo. La encuesta que han publicado los periódicos de Prensa Ibérica sobre la Comunidad Valenciana en los últimos momentos ofrece el retrato del estado de opinión de la sociedad valenciana 216 días después de una catástrofe natural de unas consecuencias inéditas, que ha convulsionado a la ciudadanía desde el primer momento y ha alterado la relación entre gobernados y gobernantes. Se vio en la visita de los Reyes y demás autoridades a Paiporta cinco días después de la tragedia, se comprueba en las manifestaciones que cada mes siguen reuniendo a miles de personas en Valencia y en las protestas que han acompañado al presidente de la Generalitat los últimos meses y se observa en el hecho, difícil de justificar y comprender, de que, a estas alturas, tanto el jefe del Consell como el presidente del Gobierno no han realizado una visita pública y oficial a los municipios que quedaron devastados por la mortal riada.

Tras meses de una cruenta batalla de relatos y abundancia de ruido y fango, la ciudadanía expone en la encuesta que ella sí tiene claras las responsabilidades de lo sucedido. Parecen quedar pocas dudas al respecto si el 80% de los encuestados afirma que Carlos Mazón debe dimitir, el 90 % señala que no debería optar a la reelección, su valoración como líder queda por los suelos (1,67 puntos) y, al ser preguntados por lo que harían hoy si hubiera elecciones, el resultado es que el PP perdería la hegemonía que ganó en 2023 en detrimento de los socialistas valencianos, que podrían volver a la Generalitat con el apoyo de Compromís.

Pero el mensaje del sondeo no es exclusivo para los despachos nobles de la sede central del PP, del Palau de la Generalitat y del PPCV. La izquierda también tiene la oportunidad de realizar una reflexión, porque tras todo lo sucedido, tras una gestión de la emergencia en investigación judicial y el impacto emocional de unas imágenes de destrucción que tardarán años en borrarse, no encuentra ante sí una cuesta abajo hacia una victoria electoral. La ventaja que le otorga el estudio demoscópico es mínima. Tiene por tanto motivos para preguntarse sobre los resultados de la ausencia de comunicación entre el Gobierno de España y el valenciano, una coordinación institucional a todas luces mejorable en un momento de alta necesidad y un trato financiero a la Generalitat (pendiente aún del pago del fondo de liquidez extraordinario) como si no hubiera sucedido la peor tragedia en décadas. Que nadie pierda de vista que el 90% de los entrevistados cree mejorable la actuación realizada tras la dana del 29 de octubre.

Más allá de lecturas en función de ganadores y perdedores, la encuesta de Lápiz Estratégico Consulting para Prensa Ibérica exhibe sobre todo la madurez de una sociedad que, en el momento posiblemente más difícil desde la transición democrática, con 228 víctimas mortales en la conciencia colectiva y un contexto político de fuerte polarización y frentismo, no se deja arrastrar por el desencanto ni las alternativas frívolas. Es verdad que Vox es el partido que más crece desde octubre hasta ahora, según los datos de la secuencia de sondeos, pero no pasaría de ser la cuarta y última fuerza en el Parlamento valenciano. Al margen de entusiasmos y decepciones pasajeros, la encuesta tendrá sentido si da lugar a la reflexión política que la sociedad valenciana reclama y se merece.

