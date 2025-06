No les voy a hablar ni de insultos, ni de gastronomía mexicana. TACO es el acrónimo de Trump Always Chickens Out, algo así como Trump siempre se acobarda. Nótese que la palabra chicken significa gallina por lo que es algo más despectivo que acobardarse. El caso es que en Wall Street hay gente que está forrándose cada vez que Trump hace un anuncio que provoca un bajón bursátil. Tras el bajón compran sabiendo que, como Trump se acobarda, a los pocos días volverá a subir y obtendrán pingües beneficios. Poco a poco se le está perdiendo el miedo a los anuncios grandilocuentes de Trump. En particular con las barreras comerciales, porque va como un péndulo. Además, un tribunal le quitó la potestad de legislar sobre aranceles y a las pocas horas otro tribunal dice que no, pero que de momento sí. Esta política de anuncios y rectificaciones lo que genera es incertidumbre y desconfianza: los ingredientes que peor maridan con la economía. No es casualidad que, tras varios años de crecimiento, en el primer trimestre de este 2025, el PIB norteamericano se ha contraído un 0,2%. Trump tomó posesión del cargo en enero, lleva cuatro meses de mandato y empieza a hacer aguas por varios frentes. Recordemos su bravata de que la guerra de Ucrania acabaría en 24 horas. Apoyó a Putin y ahora le llama loco. No parece que la guerra vaya a acabar mañana. También habló de la paz en Palestina, luego de deportar a 2 millones de palestinos y de hacer una Riviera Gaza. Hizo muchas críticas por las intervenciones militares de gobiernos anteriores y él en cuatro meses ha bombardeado Siria, Yemen y Somalia. En el plano económico una de sus medidas estrella era colocar a Elon Musk, motosierra en mano, a hacer recortes salvajes en la administración. Tras varias pifias Musk ha abandonado el gobierno con críticas a su antiguo amigo. Trump ha aprobado una ley que incluye fortísimas rebajas fiscales para los ricos y un gesto para los camareros, que no tendrán que declarar las propinas. Estas rebajas hacen presagiar un brutal incremento de la deuda pública norteamericana por ello las agencias de calificación de deuda le han rebajado la nota y el tesoro norteamericano está pagando intereses más altos. Mención aparte merece que esta ley la sacó adelante por un solo voto y fue gracias a que aprovechó el fallecimiento de un congresista demócrata. De su habilidad diplomática con las encerronas al presidente de Sudáfrica y a Zelensky, o disfrazándose de Papa tras la muerte de Francisco, hablamos otro día. Acuérdense de Pedro y el lobo.

