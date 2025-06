Haberlos los hay. Usted, como yo, seguro que conoce gente a la que le gusta hacer fantasmadas o hacerse pasar por lo que no son. Esa gente que necesita aparentar que sabe lo que no sabe, que tienen un currículum que no tienen a base de mentiras o de medias verdades, que son capaces de hinchar globos hasta el infinito, de inventarse teorías sólo válidas para ellos y sin ninguna base empírica, inventores de neologismos que sólo ellos conocen con tal de darse importancia y presumir de una cultura que en realidad no tienen. Se inventan méritos, cargos inexistentes o lo que haga falta.

Conozco a uno que lo hace desde hace treinta años al menos y le ha ido estupendamente. Conozco a otro que recibió un premio a un proyecto en el que había un montón de gente involucrada, se lo apropió y se lo dedicó solemnemente a su mujer. O sea, que para ser un fantasmón además hay que tener mucha jeta. Y con la misma jeta pretenden estar a la altura de Rousseau formulando nuevos contratos sociales sin más bagaje que su palabrería, eso sí, muy innovadora. A veces el fantasmón aparenta defender unos valores, unos servicios públicos, por ejemplo, mientras cobra mes a mes de una empresa de un fondo de inversiones. Pontifica eso sí, sin que casi nadie sepa lo segundo.

El fantasmón se cree sus propias fantasmadas y cuando afirma, por ejemplo, que es capaz de enseñar cualquier materia lo hace convencido, ignorando su escasa cualificación que le haría incapaz de superar una evaluación seria. Hay gente que busca su lugar en el mundo presumiendo de unas relaciones que no tiene, de representar a alguien o algo poderoso, naturalmente en beneficio propio, o sea, en beneficio de su cuenta corriente. En política a menudo florecen los y las fantasmones. Es un terreno propicio para ello con grave perjuicio para sus organizaciones cuando éstas son incapaces de detectarlos y ponerles freno.

A veces el jefecillo local, quizá otro fantasmón, obtiene ganancias secundarias de las fantasmadas y eso eterniza los beneficios para el fantasmón. Nadie, aunque me lea, se dará por aludido. Yo sólo he escrito una columna de carácter etnográfico. Porque haberlos, los hay. Y están de moda.

