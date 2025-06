De letras y de números

Se celebra esta semana la Feria del Libro zaragozana en el Parque Jose Antonio Labordeta, después de lo que mucha gente ha calificado en redes como «Zaragoza Horterece», oye... para gustos los colores, y, ante todo, libertad de expresión... No me enredaré en opinar sobre las infames declaraciones de algún obispo y otras vergüenzas que nos va regalando la actualidad, o en volver a insistir sobre los efectos del cambio climático, frente a negacionistas, en la semana en la que se celebra en Día Mundial del Medio Ambiente, calor sofocante intercalado con diluvios intermitentes «al punto» (como el chuletón) mediante... mejor aprovecho la ocasión para «vender-me» un poco entrelibros que ya se irá incorporando «espontáneamente» algún temazo...

Hace mucho que guardo cuadernos con notas y pequeños relatos, siempre he pensado que he sido más «de letras» que «de ciencias», a pesar de mi trayectoria... anda fíjate, que además siendo «señora», hasta podría entender lo que explicaba el diputado este extremeño de Vox sobre economía, ¡qué personaje! Y sin sonrojarse ni nada, es más... extrañado ante las protestas pone cara de «vaca mirando al tren», preguntándose ¿qué he dicho de raro? Si es que es imposible intentar mantener el hilo...

Decía que siempre me ha gustado escribir, y jamás pensé que a día de hoy tendría tres novelas publicadas (a mitad de camino entre novela negra y policíaca) con las que tendré el placer de reencontrame con los lectores el próximo domingo en la caseta de la editorial de mi bella Marina, Los Libros del Gato Negro; mi último parto, El aleteo del colibrí, arranca en el año 92 con un caso real, en el que dos jóvenes zaragozanas fueron asesinadas por un soldado de la Base Americana, un caso resuelto muchos años después y que me sirve para que no caiga en el olvido, poniendo el foco en reivindicar el derecho de las mujeres a volver a casa solas y sin miedo, y también para, introducir elementos ficticios que facilitan el desarrollo de toda una trama que no da respiro.

En Girasoles violetas (mi novela anterior), el relato, además de intentar mantenerte en vilo con una lectura ágil, y descubrir rincones insospechados, y tan inquietantes como maravillosos en el Cementerio Antiguo de Torrero, es mi gran paradoja, porque además de lo creativo, lo normal es utilizar lo cotidiano, incluso experiencias vividas. Lo extraño es escribir sobre algo, antes de que te suceda y reconozco que esa premonición inesperada, es una situación bastante desconcertante, pero si voy a mis inicios de desnudez ante los lectores, el momento en el que aposenté mis nalgas durante largas horas delante del teclado, ni siquiera fue con el propósito de que aquel relato que se iba a desarrollar en el Teatro Principal de Zaragoza, acabase siendo mi Revoloteo de la Pamparola, mi primer «hijico», y un bálsamo para mi alma en aquel momento.

El factor desencadenante tuvo mucho que ver con la pandemia, tiempo de encierro y de desconcierto, sobre todo si, como yo, esperabas noticias de algún ser querido (ya entubado) a través de una llamada de teléfono, una vez al día, a cientos de kilómetros de distancia en otra comunidad a la que no te podías desplazar, y lo peor, que no era para recibir buenas noticias, sino que era informada de cómo empeoraba. Y es que las horas, contadas de veinticuatro en veinticuatro, se hacen eternas.

Puedo hacerme una pequeña idea, muy muy pequeña, de lo que pasaron esas familias que pelean para que quienes tuvieron algo que ver con los protocolos de la vergüenza de la Comunidad de Madrid, asuman su responsabilidad, porque en mi caso, en la lucha contra el virus durante 38 días y sus noches, volvieron a ganar los malos, a pesar del ingreso en un hospital y de saber que los equipos sanitarios dieron todo, pero... quienes tomaron la decisión, la consintieron, la avalaron y también los que callaron, en el caso de las residencias de ancianos de la capital del Estado, sobre quién recibía atención médica y quién no, en definitiva quién vivía y qué 7.291 personas morían, así como su máxima responsable política, no merecen ni una sola noche de sueño tranquilo... ¿cómo era eso de «se iban a morir igual»?

Afortunadamente tenemos juezas valientes a quienes les interesa la verdad, la justicia y la reparación caiga quien caiga, aunque cuestione a esta señora, víctima de no sé que operación de Estado, que llama «paisano» a su pareja, no me extrañaría que pronto se convirtiese en «ese señor del que usted me habla», qué no veremos...

