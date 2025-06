Sin novedad en el Tribunal Constitucional

El borrador que circula de la sentencia que prepara el Tribunal Constitucional sobre el recurso presentado por los diputados y senadores del Partido Popular contra la ley de amnistía no es muy distinto del que se esperaba. Se considera en primer lugar que, en nuestra Constitución, lo que no está prohibido está permitido. De manera que nada impide al Congreso aprobar una ley de amnistía. Lo que no podría hacer el Gobierno es un indulto general. A partir de ahí, la sentencia dará la razón a los recurrentes en algunos aspectos menores y dejará para más adelante, cuando estudie el recurso presentado por el Tribunal Supremo, en este caso sobre la malversación, el delito al que el alto tribunal ha solicitado también doctrina al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya que estima que es un delito conexo al de corrupción y por ello mismo excluido de toda medida de gracia. Así las cosas, no hay novedad alguna en lo que hasta ahora sabemos de esta primera sentencia del TC sobre la amnistía.

Convertir a este tribunal en una suerte de tercera cámara legislativa tiene esta consecuencia. La mayoría parlamentaria que aprobó la ley se reproduce miméticamente en el TC y los ciudadanos no disponen de un criterio jurídico que les garantice que la oportunidad política no ha soslayado en este caso a la doctrina jurídica. En este sentido llama la atención que, una vez reconocida la constitucionalidad de la medida, el texto ahora a debate del pleno del TC se explaye en que la amnistía se justifica en base a su aportación a la «reconciliación», justo el argumento que utiliza la exposición de motivos de la ley aprobada. Solo basta con leer las primeras declaraciones de los principales beneficiarios de la amnistía para ver que esta es fruto de muchas cosas y puede dar origen a otras muchas, pero nada tiene que ver con la reconciliación, porque una de las partes la entiende como la enmienda de un error y en ningún caso como el fruto de un nuevo pacto que supera la legislación aplicable en el momento de los hechos.

La amnistía ayuda a la convivencia en Cataluña, pero no nace de ninguna clase de reconciliación sino de una coyuntura política en la que el objeto de la transacción es el Gobierno de España. Ello no la deslegitima ni la convierte en inconstitucional como defienden los recurrentes, pero no digamos lo que no es. O al menos no lo digamos desde la racionalidad jurídica, sino solo desde la política.

Así las cosas, cuando esta sentencia se apruebe y se publique, todo indica que tampoco quedará despejada la situación procesal de algunos de los encausados, como es el caso de Carles Puigdemont, quien deberá, en todo caso, seguir pendiente de lo que se resuelva en el tema de la malversación ya que el Supremo no ha desistido de procesarle por ese delito. Todas las instancias jurídicas están en este asunto rozando el límite de las costuras de la ley para no chocar con la justicia europea que es, por ahora, la única instancia reconocida plenamente por todas las partes. En este contexto, lo deseable sería entonces un rápido pronunciamiento del TJUE en las cuestiones prejudiciales presentadas por el Supremo con idénticos argumentos a los esgrimidos en su recurso al TC. Lo contrario será dar vueltas sobre lo mismo sin novedad alguna puesto que las posiciones políticas en este asunto son de sobras conocidas se expresen en el Congreso, en el TC o en la calle.

