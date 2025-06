Hitos y retos del mercado laboral en Aragón

El mercado laboral aragonés rompió ayer la barrera de los 50.000 parados tras registrar en mayo un descenso del desempleo de 1.167 personas (-2,3%), lo que deja la cifra de desocupados en 49.305. El dato supone un hito para la economía aragonesa y retrotrae a agosto de 2008 cuando la Exposición Internacional estaba en plena ebullición y todavía no se había pinchado la burbuja inmobiliaria. Han tenido que pasar 17 años para lograr un nivel de paro similar, un periodo en el que la comunidad ha sufrido los efectos de la gran recesión de 2009, una pandemia global y continuas turbulencias internacionales como la guerra en Ucrania.

Durante ese periodo, el ecosistema empresarial ha cambiado, se ha fortalecido y se ha abierto a nuevos nichos de desarrollo que auguran un futuro próspero. Un dato que lo demuestra es que, si en julio de 2008 había alrededor de 605.000 afiliados a la Seguridad Social, hoy hay 632.434 ocupados a las puertas del verano, es decir, casi 28.000 trabajadores más, lo que supone un máximo histórico y habla del vigor y el potencial de la comunidad.

La internacionalización de la economía, su diversificación y el impulso de nuevos sectores como la agroalimentación, el automóvil, las energías renovables, la logística y la tecnología han situado a Aragón en el epicentro del desarrollo nacional y en uno de los territorios de desarrollo del sur de Europa. Pero el trabajo de todos estos años atrás no habrá servido de nada si la comunidad, sus instituciones, las empresas, los sindicatos, la universidad y la sociedad en general no entienden que hoy el reto ya no es reducir el desempleo (que también) sino ser capaces de atender las demandas del mercado laboral. Y son muchas. No acometer con valentía ese desafío podría estrangular la economía regional, lo que sería sinónimo de perder oportunidades y dejar pasar un tren que quizá nunca más vuelva.

Sin duda, hay que felicitarse por unas cifras históricas de desempleo y de afiliación a la Seguridad Social, pero también hay que ponerse unos deberes que empiezan por la capacitación de los miles de aragoneses que todavía están en las listas del paro y que podrían entrar a formar parte del mercado de trabajo. La formación es una palanca obligada, no solo para quienes están en el desempleo sino también para quienes trabajan y para aquellos que quieren regresar o buscar oportunidades en la comunidad.

Otra de las asignaturas pendientes será abordar la llegada necesaria de migrantes de fuera de España o de otras comunidades autónomas que puedan aportar fuerza laboral. La coordinación entre instituciones, entidades y agentes sociales será decisiva, lo que podría elevar más si cabe la afiliación a la Seguridad Socialy, por tanto, las cotizaciones, la población, el consumo y, en definitiva, la riqueza.

Pero todo eso no será posible si no se entiende el momento que está viviendo Aragón y el horizonte que se abre a lo lejos. Por eso, más allá de las cifras, es urgente trazar estrategias consensuadas para lanzar la comunidad hacia una nueva era.