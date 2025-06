Mucho ruido en todas partes

Seguimos juntando palabras para tratar de describir y entender la realidad, pero la lectura es cada vez más un ejercicio de minorías, y aún parte de esta minoría va perdiendo cada vez más la capacidad de comprensión lectora. Las frases largas suponen un esfuerzo que los nuevos cerebros no resuelven bien, (algunos viejos cerebros tampoco) y por eso hay que nombrar asuntos complejos con frases cortas, sonoras y ruidosas, para destacar en la cacofonía que producimos todos a la vez en todas partes y no escuchando nadie en parte alguna.

Se lee un titular si se sabe de quién es y se confía en lo que viene después: es de los míos, luego estoy de acuerdo; no es de los míos, luego no estoy de acuerdo. Lo mismo con la palabra sonora. Habla quien sea y se le tiene en cuenta o no, según quién sea y según dónde hable.

En estas, ocurren cosas todos los días y no paramos de decírnoslo a través de lo que llamamos «las redes». Las redes estallan a la vez por cosas como el berrinche de una artista que dejó para el acervo universal aquello de los gorilas y ahora ha perdido un concurso. La muchacha nos tiene en un ay con sus estados de ánimo y anda la patria compungida por su persona o su cuenta corriente. A la vez, la masacre genocida israelí sigue su curso y ya no nos queda nada más por decir. Acaso señalar que hasta entre los criminales comienza a verse alguna arcada de asco de sí mismos ante tanta infamia. También eso se ve según desde qué tendido. Y algún sobresaliente en estulticia, como el que hace de alcalde de Madrid, que dice, aún a estas horas, que no apoyar a Israel es apoyar a Hamás. El otro día oí a alguien decir que este sujeto, como es abogado del Estado, tiene que ser listo. Otra estupidez que tampoco precisa demostración.

En fin, la guerra de Ucrania sigue generando muertos y a la vez excelentes expectativas para los accionistas de la industria del ramo, (ETFs que se llama en la bolsa, para no repugnar tanto) que está muy extendida por el mundo y tiene muchos esbirros a sueldo en sus lobbies: personas cobrando para influir en las decisiones políticas, económicas y sociales. Y claro que influyen, ya lo creo que influyen. Hay más 12.000 mil en Europa; en España hay lobbies de sectores económicos y poderosos.

Las eléctricas (sí, esas que no saben no contestan sobre el apagón), la hostelería (las cañitas que celebra alborozada la emperatriz del dúplex) la banca, por supuesto; y las delegaciones de los amos del mundo de Silicon Valley o las industrias de la escabechina planetaria. Militar, por supuesto. Son los verdaderos jefes del quilombo y nadie los insulta, porque velan por el bien común, la justicia y por la dignidad humana. No reírse que no es chiste. Bueno, sí; pero sin p. gracia.

