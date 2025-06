Si leemos la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua se trata de asombro, pasmo, extrañeza, sorpresa, perplejidad. Pues sí, de cualquiera de estas formas podría expresar la sensación que tengo desde hace ya algún tiempo.

No hay día en los que no me invada el estupor al recibir alguna noticia. Si las personas tuviésemos un recipiente en el que se acumulase esta sensación el mío estaría lleno permanentemente.

Necesariamente hay que comenzar con las guerras, o conflictos armados, que es un concepto más amplio. Porque sí o como respuesta a una acción criminal de Hamás, Vladimir Putin y Benjamin Netanyahu están dirigiendo a las tropas a sus órdenes para masacrar a la población ucraniana y palestina. Se agotan los calificativos para describir los crímenes que estos dos sátrapas están perpetrando. Con una cierta racionalidad es imposible entender a estos criminales y solo el estupor nos acerca a poder explicar lo que sentimos millones de personas en el mundo. Crímenes de guerra, genocidio, ¿qué más?

En nuestro cómodo entorno europeo también se van produciendo noticias que quisiera comentar, en la Gran Bretaña ex Unión Europea, y en la Hungría aún Unión Europea.

Dentro de pocos días, el 23 de este mes de junio, se cumplirán 9 años desde que se celebró en el Reino Unido el referéndum que puso fin a la presencia británica en la Unión Europea. Convocado de forma insensata por el primer ministro David Cameron y con Boris Johnson, años después primer ministro, y Nigel Farrage, hoy líder de Reform UK, como principales impulsores de la salida, parece que ciertos vientos siguen empujando en esa dirección. Por mucho que encuestas y estudios universitarios expliquen que hay una cierta mayoría que hoy sería contraria a aquella decisión, las últimas elecciones celebradas, parciales, sí, pero significativas, arrojan muy buenos resultados al partido que lidera quien con total desparpajo afirmó que había mentido, por supuesto, para conseguir aquel resultado, el inclasificable Nigel Farrage, que ha aumentado el número de concejales e incluso ha obtenido un escaño en la Cámara de los Lores. Esto acaba de ocurrir el pasado 1 de mayo. ¿Cómo es posible? Quien miente y les ha llevado a una situación desfavorable es aplaudido en las urnas. No sé si estupor es una palabra lo suficientemente fuerte para describir lo que sentí al conocer esta noticia.

Me he ocupado en otras ocasiones de Hungría en estas páginas y lo vuelvo a hacer porque sigo conociendo acciones de su presidente de gobierno, Viktor Orban, que me llevan a afirmar más si cabe mi idea de que en la UE se debería iniciar un expediente de expulsión de este país. Ha puesto en marcha una campaña para promover entre los ciudadanos húngaros un referéndum para que opinen sobre la posible entrada de Ucrania. Lo primero que cabe decir es que no se ha iniciado formalmente el camino de ingreso ucraniano, por lo que una iniciativa como esta no tiene sentido. Lo segundo que hay que recordar es que una consulta así no tiene vinculación jurídica alguna. Finalmente, los carteles en los que se anuncia exhiben rostros poco agraciados de Úrsula von der Leyen y de Zelensky, detalle que puede ser menor pero no lo es. La conclusión es que Orban solo lanza esta campaña para generar odio hacia los ucranianos, dejando claro, una vez más, el concepto que tiene de la política.

Sigamos con otros líderes que alimentan a diario el receptáculo de mi estupor: Javier Milei, presidente de Argentina. Lo veo en una fotografía con el secretario de Estado de Sanidad de los EEUU, Robert F. Kennedy Jr., sosteniendo entre ambos el símbolo que identifica al argentino, una motosierra. Supongo que sus asesores y los resultados electorales le siguen animando a utilizar ese artefacto tan violento como objeto generador de miedo en sus oponentes. Recientemente se han celebrado elecciones parciales en este país del cono sur de América y la victoria le ha sonreído al presidente frente a Mauricio Macri, que siendo el primer mandatario del país tuvo que reconocer que tenía su dinero en el exterior, en fondos opacos. Me dirán que entre estos dos políticos la decisión es complicada, por lo que me limitaré a expresar, una vez más mi estupor. Argentina, un gran país, en estas manos.

Voy a ocuparme ahora, por no hablar solo de políticos, de una conversación en la que participé recientemente. Estábamos cinco o seis personas tomando una cerveza y manteniendo una de esas charlas intrascendentes que ocupan nuestro tiempo hasta pasar a la comida. No nos conocíamos, por lo que me sorprendió que saliese a debate un tema polémico, el de la OPA del BBVA al Sabadell. Cada cual expresó su opinión sobre si creía que triunfaría o no, y las razones en las que se basaban. Me atreví a defender que no triunfaría y lo argumenté en que los dos presidentes de los gobiernos, de España y de Cataluña, estaban en contra. Ellos, y yo, defendemos la idea de que esa fusión sería negativa para una mayoría de catalanes y, en consecuencia, lesiva para los intereses generales de España. Uno de los contertulios dijo que estaba en desacuerdo ya que, si esa unión bancaria era negativa para Cataluña eso era positivo para los españoles. ¿Lo que es malo para Cataluña es bueno para España?

