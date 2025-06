De profesión, sus intereses

Ha habido siempre más interés en este país por los comisionistas que por los fontaneros, la caracterización de empresario cuadra más con los primeros que con los segundos, y mira que estos últimos son las empresas de servicios más demandadas. David Marjaliza, Iñigo Henríquez de Luna, Edmundo Rodríguez Sobrino, Arcadio Mateo del Puerto, Gabriela Mañueco, Joaquín Barceló Llorens, Daniel Mercado, nombres pocos conocidos a no ser que hayas seguido los procesos judiciales por corrupción del PP, caso Púnica, caso Lezo, caso Acuamed, caso Palma Arena, caso Erial. De la Gürtel conocemos mucho mejor a Francisco Correa y a Álvaro Pérez, y a Víctor de Aldama que ha sido un comisionista transversal, ni de izquierdas ni de derechas vimos ayer sus modos matonistas frente a la estrella por un día, la señora Leire Díez, la nueva Ángel Carromero, pero en el PSOE en lugar del PP o con los modos del pequeño Nicolás sin adscripción conocida más que la de él mismo.

Y Juan Lanzas, Carlos Navarro, José María Sala, Jaime Febrer o Fernando Mellet, en los casos ERE, Filesa, caso Azud, caso Mercasevilla en la órbita del PSOE. ¿Y quién conocía a Jordi Montull, Daniel Osàcar en el caso Palau, o a Germà Gordó en el caso del 3%, a Sergi Alsina en el de la ITV? A Pujol hijo, sí porque era comisionista, hijo y político en la misma persona.

Y Diego Torres, escondido detrás de la altura, el porte y el titulo de marido de la infanta que tenía Iñaki Urdangarin, con sus declaraciones empezaron a quebrar los años de oropel y silencio del reinado de Juan Carlos I. Sufrimos de todos estos aprovechados, y muchos otros en los niveles regionales que darían para un suplemento especial. Estos que viven pensando que la impunidad les durará para siempre, que arrastran el centro de la atención mediática en su interés que no es más que el de su defensa personal, con conversaciones filtradas, grabaciones, audios manipulados o lo que sea necesario una vez que han sido pillados y saben del calvario judicial que les espera.

Casi lo peor de todo es que durante un tiempo, tuvieron un reconocimiento social y político que muestra que tenemos demasiado bajas las barreras ante los comportamientos inadecuados, y demasiada alta la voluntad de silencio para no denunciar en las propias organizaciones por no meternos en problemas. Siempre hay un tonto útil, como la señora de la rueda de prensa de ayer, un empresario con posibles e inclinación transpartidista como Javier Dolset, y un camorrista como Víctor de Aldama. Mismos roles distintos nombres en todos los casos. No hay nada nuevo bajo el sol desde Shakespeare.

