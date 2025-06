Todo se desgasta. Se desgasta el tiempo y las palabras. Se desgasta el amor y también el odio y se desgastan las buenas ideas cuando arrecia el temporal que roza lo inverosímil y tiene trazas de ser uno de los más genuinos esperpentos que ha dado la política en España. El nombre de Leire Díez es en estos días el nombre que más titulares ha ocupado y no es para menos. Esta mujer, según audios conocidos en los últimos días, ofrecía favores a empresarios supuestamente corruptos a cambio de información que inculpara a altos cargos de la UCO. De locos. Es de locos pensar como unos y otros se espían y no exactamente para hacer el bien, sino para generar tramas que deshonran y se convierten en el penúltimo episodio en una cadena de episodios que desgasta la política y roba la cordura y provoca una carcajada helada cuando a la que llaman la «fontanera» del PSOE aseguró en rueda de prensa que todo lo que hizo era parte de una investigación para escribir un libro sobre las cloacas del estado, porque «una puede ser socialista y escritora», destacó, añadiendo que nunca actuó siguiendo órdenes del PSOE, sino con un fin perfectamente lícito: escribir un libro. Y entonces respiramos tranquilos, porque si todo era para escribir un libro, qué problema hay. Todo se desgasta. Se desgasta la veracidad y también la mentira y tanto si fuera para escribir un libro como por indicación de alguien o por tener una nefasta idea de lo que es la política y sus razones, la realidad es que lo de Leire Díez es un perfecto guión sobre las cosas que no se deben hacer y que si se hacen demuestran que hay algo muy desgastado en el músculo que mueve a la política en España y concretamente al partido socialista, que en estos días atraviesa un aciago mar lleno de endiabladas medusas y gigantescos pulpos que se alimentaron recorriendo España en un Peugeot que era de la dignidad y de la resistencia.

Es posible que nadie supiera nada de lo que hacía Ábalos y que nadie conociera que la señora Leire Díez se entrevistaba con empresarios presuntamente corruptos, ofreciéndoles favores para obtener información sobre altos mandos de la UCO. Todo es posible, pero lo posible desgasta cuando hay francotiradores que han sido compañeros de viaje, de confidencias y que inevitablemente no solo desgastan unas siglas, sino también a aquel que las sustenta como su mayor responsable. Pedro Sánchez debería saber que cuando todo se desgasta hay un ruido sordo que alimenta y no sacia a las mentes corruptas. n

