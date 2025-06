Escapada de la ciudad por unos días me olvido de los asuntos cotidianos y sobrevuelo lejos de aquí, me voy a otro continente. Desde hace días me apetece escribir de dos hombres buenos. Muy diferentes entre sí, pero que practican la bondad hacia el resto de la gente. La menos favorecida, la que lucha por sobrevivir. Y se la juega en el intento. Me refiero a dos hombres que no tienen nada en común, Richard Gere y José (Pepe) Mujica. Vi con interés la entrevista de Jordi Évole con ese ser casi sobrenatural que fue Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, y que sonaba a despedida. A los pocos días moría tranquilo en su casita humilde y bonita en el campo, en las afueras, entre los frutales, las flores y la tierra que cada día regaba con sus manos, todavía poderosas. Estaba a punto de cumplir 90 años. Fue toda una lección de vida y de sabiduría.

Unos días después vi la grabación de la entrevista que hizo la periodista Ana Pastor a Richard Gere, actor y productor norteamericano de 76 espléndidos años, millonario, activista y defensor de los derechos humanos. En 2024, y tras ganar la presidencia de EEUU Donald Trump, abandonó el país porque no soportaba a Trump y su política neonazi contra la emigración. Se vino a vivir a España, con su tercera mujer, la española Alejandra Silva, de 42 años e hija de potentados empresarios gallegos. Se llevan la friolera de 34 años. Juntos tienen proyectos en España como ayudar a los sin techo a encontrar un hogar. No en vano el propio Gere interpretó a un mendigo en la Gran Manzana en la película Invisibles, alejado de su registro de galán romántico.

Gere es de ascendencia anglo-irlandesa. Es el segundo hijo de cinco hermanos, Nacido en Filadelfia de una familia tradicional americana: su padre era agente de seguros y su madre ama de casa. Durante dos años estudió Filosofía en la universidad con una beca de gimnasia; pero la abandonaría para centrarse en su carrera como actor. Conocido por sus películas taquilleras como American Gigolo, Oficial y caballero, Chicago. En los noventa se convirtió en todo un sex symbol con la película Pretty Woman, donde arrasó junto a Julia Roberts.

Pero el guapo Richard descubrió el Tíbet y cambió. Se convirtió al budismo y es discípulo y amigo personal del Dalai Lama. Se casó tres veces y tiene 3 hijos biológicos y otros dos de su actual esposa. Centrado desde hace años en actividades de ayuda y defensa de los derechos humanos y del medio ambiente, se inició en la ONG Open Arms (Brazos abiertos), ayudando a salvar vidas en Lampedusa. Gere es una de las voces más críticas contra Trump. «Hemos elegido a personas que meditan solo en el poder, en su control y en la oscuridad. EEUU ha perdido su brújula moral, todo se reduce a lo económico. Le encanta destruir y disfruta con el caos».

José (Pepe) Mujica sí que vivió una extraordinaria historia de amor con su esposa Lucía Topolansky. Cuando él tenía 37 años y ella 27, durante una operación clandestina de los Tupamaros, se encontraron por primera vez. Ya andarían juntos todo el camino. Cuando Mujica fue nombrado presidente de Uruguay en 2009, a los 74 años, recibió la banda presidencial de manos de la senadora más votada, Lucía, y también recibió un beso. No tuvieron hijos, pero si un perro, Manuela, de tres patas (el realismo mágico latinoamericano andaba por ahí). Su madre de ascendencia italiana era vendedora de flores y su padre trabajaba como vendedor ambulante. Murió cuando José tenía 7 años. Se hizo floricultor y filósofo. En su última etapa cuidaba sus flores en la granja y juntos escuchaban tangos en uno de sus bares preferidos de Montevideo.

Ambos pasaron 10 años en prisión sin verse, con torturas de por medio. Al salir volvieron a encontrarse. En cinco años de mandato (2010-2015), Uruguay se convirtió en el segundo país de América en despenalizar el aborto, legalizar el matrimonio igualitario y el primer país del mundo en legalizar la marihuana. Su discurso sobre los males del consumismo desenfrenado se hizo famoso: «No es pobre quien tiene poco, sino quien mucho desea», dijo citando a Séneca. Su estilo de gobierno informal desconcertó a la clase dirigente. Fue un hombre querido y coherente con la sencillez que predicaba. Renunció al sueldo y al patrimonio presidencial al tiempo que intentaba cumplir su promesa de beneficiar a los ciudadanos. «Lo intenté, pero no logré un carajo».

