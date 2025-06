Represión talibán

Fundación CAI presenta en Zaragoza una exposición sobre la situación de las mujeres en Afganistán, organizada por Amnistía Internacional. Ellas son la revolución aglutina un ramillete de valiosos y valientes testimonios de afganas que luchan por su libertad y futuro bajo el implacable domino talibán, reinstalado en agosto de 2021.

Agnes Callamard, la comisaria de Amnistía, presenta así la muestra: «Se trata de una guerra contra las mujeres: las privan de vida pública; les impiden el acceso a la educación; les prohíben trabajar; las inhabilitan para circular libremente; las encarcelan, torturan y someten a desaparición forzada».

La situación es desesperada, y puede ir a peor. Las prohibiciones, vetos y censuras contra las mujeres aumentan cada día. Ya ni siquiera se les permite practicar deporte, por miedo a que «se vean abocadas a mostrar el cabello o el cuerpo».

Los testimonios de las víctimas son conmovedores. Zala Zazai, directora del Departamento de Investigación Criminal, reflexiona: «Mi vida no fue fácil. Mi lucha comenzó en mi propia casa. Tuve que pelear para recibir formación, estudiar lo que quería y elegir mi profesión». A raíz del regreso de los talibanes, su vida cambió radicalmente. «La mayoría de las mujeres policías se han visto obligadas a quedarse en casa. Ninguna podía acudir al trabajo y muchas han huido».

En los primeros noventa, durante la primera época de los talibanes, Shukria Barakzai abrió un colegio clandestino. Entre 2005 y 2010 fue elegida parlamentaria en dos ocasiones. Tras sufrir un atentado fue destinada a Noruega como diplomática. «Las organizaciones internacionales -clama- deben apoyar al pueblo de Afganistán y contratar en primer lugar a las mujeres. Ellas constituían el 30% del personal del gobierno y ahora están sin trabajo».

Sediqa Mushtaq, directora de un instituto de salud, declara: «Cuando me enteré de que los talibanes habían entrado en Kabul fue como si me hubieran arrojado al vacío y roto a pedazos. Desde un lugar luminoso caí a las tinieblas. He sido una mujer activa; estaba ocupada con programas y trabajo. De repente, me quedé sin nada y me paso todo el día en casa». Añade: «Obligan a las familias a casar a sus hijas con talibanes. Conozco a padres que están casando a sus hijas con sus propios familiares por miedo».

Una tragedia.

