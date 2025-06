El arduo camino de la verdad

Hasta el político convencionalmente tenido por honrado considera conveniente, en muchos casos, no trasladar a los ciudadanos la pesada carga de la verdad. La verdad que, aun estando bastante repartida, suele tener en su núcleo una excesiva claridad. Una luz desproporcionada que deslumbra y que limita la percepción de esa misma realidad. Desde luego, no es fácil soportar los rigores de las pesantes certezas ni el insoportable fardo de la desnuda verdad. Por ello, hay muchos, quizá demasiados, ciudadanos que en el fondo, y hasta en la forma, saben que se les engaña y, pese a ello, no se sienten concernidos ni tan siquiera molestos.

Al contrario, lo exigen y lo aplauden sin recato por muy diversas razones que podríamos resumir en la pereza intelectual o moral que les invade, cuando tratan de analizar los problemas reales que deberían preocuparles. Sólo así se explica el éxito de los llamados políticos populistas. No estamos, y no conviene engañarse a este respecto, en presencia de una especie en vías de extinción. Mas bien disfrutan de buena salud tradicional, dado que habitan en un ecosistema confortable y equilibrado creado por y para ellos mismos.

A medida que se expande el poder, abarcando parcelas más extensas e intensas dentro del gobierno, más necesidad se tiene de las referidas mentiras. O por piedad, la más benevolente, o por necesidad, que suele ser lo más probable. Es evidente que desde el poder las cosas se ven de una manera opuesta a cómo se perciben desde la oposición. Y a su vez, desde la oposición se ven distintas a cómo se observan desde el poder, siempre de manera diferente y, sobre todo, siempre de manera más cercana a cómo las ve y siente la sociedad, pues por lógica la oposición suele disponer de más tiempo y más tranquilidad para el análisis. Es cuestión no sólo de voluntad de acercamiento al votante objetivo, sino también de cantidad y de calidad de la información de que se dispone.

Desde el poder, se llega pronto a conclusiones que suelen ser equivocadas. Por un lado, los gobiernos suelen tener la obsesión de no compartir la información de que disponen y, paradójicamente, pretenden ejecutar o llevar a cabo medidas y políticas, que sólo serían posibles en un marco de colaboración con otras administraciones y con otras instituciones. Los políticos en ejercicio comprueban que, con mucha frecuencia, surgen con rapidez circunstancias nuevas en la realidad social que deberían obligarles a cambiar sus prioridades y su acción de gobierno. A veces lo hacen, pero tarde y mal, sin explicar cabalmente el sentido de las nuevas medidas. Cuando llegan a situaciones límite, en las que es necesario adoptar medidas drásticas, invierten tiempo y esfuerzo en intentar averiguar antes de nada, la repercusión y consecuencias de las decisiones a tomar. Y cuando constatan su probable impopularidad, prefieren seguir mintiendo a los ciudadanos, renunciando a buscar soluciones que atajen la situación de crisis a la que el país debe enfrentarse.

El resultado es que los problemas no sólo no se resuelven, sino que se acumulan y agravan, eso sí, intentando el político populista en el proceso asegurar su posición y su popularidad en espera de tiempos mejores. Lo que no se le pasa por la cabeza es cambiar su forma de hacer política, lo que implica -entre otras cosas- compartir recursos e información privilegiada con los ciudadanos y las instituciones. En resumen , están obligados a compartir y explicar a la gente el sentido de los cambios que son precisos para resolver sus problemas.

Compete a los políticos de este tercer milenio que aspiren a ser tenidos como demócratas, analizar con rigor y precisión los cambios que se están produciendo en todos los ámbitos así como la necesidad de adaptarse a ellos. Deben ser conscientes de la situación actual, caracterizada por la proliferación metastásica de nuevos agentes ciudadanos y nuevas estructuras formales de participación en la vida pública. Estas nuevas formas de participación no reciben de manera simultánea el aliento vital de la información, que constituye la básica premisa para la formación de una opinión pública sólida y plural, que a su vez consolide la estructura de una sociedad verdaderamente democrática.

Sólo puede haber mecanismos sanos de participación de los ciudadanos en la vida pública en la medida en que, además de no mentir a los ciudadanos, empecemos por decirles la verdad. Por difícil que sea.

Suscríbete para seguir leyendo