El Zaragoza que Zaragoza merece

Hace años que no entiendo esa extraña burbuja en la que habitualmente habitan los dueños del Real Zaragoza. Los de ahora y los que había antes que ellos. Por mucho que haya una legión de haters esperando a abalanzarse contra cualquier crítica que se vierta o que haya palmeros con la indecencia de llamar «metemierdas» a los periodistas que hacen bien su trabajo y preguntan lo que toca. El problema de esos dueños es que tienen gestos con la ciudad que desprenden un tufillo a soberbia y prepotencia que tira para atrás. Y si al menos acariciaran las mieles de la victoria o el ascenso...

Sorprende y mucho cómo se manejan con las instituciones y con los aficionados, agarrados a un escudo que tienen como rehén pero no les pertenece. La entidad será suya, las acciones, aunque se dirija a muchos kilómetros de distancia, pero la historia y esa camiseta nunca será del mejor postor. Es más, esa comunión tan importante con la grada parece que no la necesiten. Aquello de que quien paga manda aunque mande mal, lo aplican a rajatabla y así les va.

Pero no quiero entrar en la faceta deportiva. Lo que más me sorprende es que un club que dijo en su día que pagaría de su bolsillo la nueva Romareda, ahora ni siquiera es capaz de cumplir con sus compromisos económicos adquiridos con la sociedad mixta, que sea la Administración pública, o sea la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza, los que tiren de su bolsillo para afrontar los pagos inmediatos de un nuevo estadio y los de otro portátil en el Actur para que no tengan que emigrar la próxima temporada. Y que luego ni siquiera sean capaces de pagar de su bolsillo una cubierta que proteja al público de la lluvia o el viento en el Parking Norte (ni para ellos mismos en el palco) o que aún no hayan decidido si en el hospitality se va a servir canapés o bocadillos de chopped o nada, o si hay que aportar ideas y dinero para mejorar la estancia del aficionado, el suyo. A este paso se les va a pagar hasta el autobús del equipo para ir al Actur. Pero bueno, eso de no soltar ni un euro es ya tradición en La Romareda, gobierne quien gobierne, lo presida quien lo presida.

El esfuerzo económico que está haciendo la ciudad y el Gobierno autonómico es muy importante, 170 millones para empezar y llegar a 2027 con campo nuevo y de cuatro o cinco estrellas. Con más localidades y una cartera de servicios de la que obtener cuantiosos ingresos de la que seguro que el club pide participar. Y solo se les pide hacer un equipo competitivo. Pero según el director general, Fernando López, ya saben lo que tienen que hacer, es cuestión de tiempo. Claro que sí, paciencia, que lo mejor está por llegar.

