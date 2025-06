El apagón como excusa

Tomaba café en el bar, cuando en la televisión apareció la ministra y vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, hablando del apagón. La reacción de un grupo de señores trajeados y aparentemente pulcros y educados fue inmediata: insultos, comentarios soeces, puro machismo en vena. Increíble relacionar la imagen de aquel grupo con semejantes improperios. Cuando les pedí que bajasen la voz, pues no me dejaban oírla, me miraron con ese desprecio hacia los mayores que produce la soberbia del cuarentón en posesión de la verdad absoluta. De pronto me sentí invisible para ellos. No sabría decir si el desdén de sus palabras era el propio de la frívola estupidez, de la maldad, o de las dos al mismo tiempo. Seguramente sería, como decía Hanna Arendt, la banalidad del mal.

Y es que, a la hora de juzgar a cualquier persona con notoriedad pública, nos comportamos como lo hacía Groucho Marx cuando le decía al camarero: «Hoy no tengo tiempo para comer, tráigame directamente la cuenta». Es ver al personaje público en la pantalla de televisión relacionada con cualquier asunto más o menos escabroso para que, obviando cualquier precio, los consumidores pidamos directamente la nota. A mí, la electricidad solo me produce chispas. Solo interpreto el recibo de la luz, y no sé ni poner un enchufe ni arreglar una lámpara. Opinar sobre el gran apagón me parece tan complicado como entender el misterio de la Santísima Trinidad. Por eso me resulta curioso ver a decenas de tertulianos y políticos sabelotodos hablando de este tema como si fueran expertos. Eso sí, para terminar siempre en lo mismo, la responsabilidad es del Gobierno.

En lo que sí somos expertos es en echarle las culpas a los demás. Las empresas eléctricas, expertas en refugiarse tras el paraguas del Estado cuando llueve, para pedir su total libertad de maniobra cuando hace sol, no quieren asumir responsabilidad alguna, y REE (Red Eléctrica Española), la empresa operadora única, con el 20% de capital público, que es la responsable de combinar y enchufar a la red las diferentes fuentes energéticas, dice que su actuación fue correcta.

Lo único cierto es que hay en juego indemnizaciones millonarias, imágenes comerciales en entredicho y contaminación política a patadas. Al debate sobre el exceso de energías renovables y la escasa presencia de las nucleares, se oyen campanas, como la del presidente Azcón, sobre la posibilidad de que REE no sea la operadora única y se pueda abrir al mercado libre. ¿Recuerdan la música? Fue en el primer gobierno de Aznar cuando se vendió la escasa participación pública que quedaba en Endesa, hace 28 años que el estado no tiene ninguna presencia pública en las eléctricas, salvo en REE. Es más, somos el único país de la Unión Europea sin presencia pública en empresas eléctricas.

Cuando tengamos el informe sobre lo ocurrido ese fatídico día seguiremos sin aclararnos. Salvo un milagro, habrá interpretaciones diferentes en función de la posición ideológica de quien lo lea, se politizará y si no gusta a la oposición se devaluará y negará su objetividad, como ya se está haciendo con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la amnistía, antes de publicarse.

No obstante, resulta llamativo que la red europea que investiga el apagón en Portugal y España haya enviado una carta al Gobierno de España acusando a las eléctricas de retrasar los datos y no transmitir la información relevante alegando confidencialidad de los datos. La guerra va a seguir creciendo: hay demasiados interese económicos, políticos y penales en juego que van más allá del vocerío, la descalificación y la bronca en la barra del bar. Las mentiras que nos van colando, una detrás de otra en las redes y medios mercenarios, son como las cerezas: una lleva a la otra.

