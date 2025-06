Desastre en las oposiciones de Educación

Decir que algo está funcionando mal en el Departamento de Educación empieza a ser innecesario, la noticia sería lo contrario. La organización de las oposiciones sigue siendo un desastre que perjudica a opositores de las tres provincias, miembros de los tribunales e incluso a las arcas de nuestra comunidad. Se siguen celebrando las oposiciones de especialidades enormes en Huesca y Teruel. Esto implica miles de desplazamientos, precios hoteleros disparados y una administración que es incapaz de alojar a los miembros de los tribunales dignamente. La solución es sencilla (y aplicada en Andalucía desde hace años): repartir los tribunales de cada especialidad entre las tres capitales. De ese modo cada opositor se examinará donde quiera y evitaremos desplazamientos, gastos de hotel y muchos problemas de conciliación.

Si a esta estupidez le sumamos una mezcla de incapacidad organizativa y de desprecio al profesorado, encontramos casos de película. Profesor que trabaja en Jaca hasta las 14.30, le convocan como miembro de tribunal a una reunión a las 16.00 en Teruel. Le dejan claro que no puede faltar ni a una hora de clase en Jaca. Habrá que explicarle a la consejera que no es habitual entre los profesores disponer de helicóptero. Más alucinante resulta la situación de una madre zaragozana con un niño lactante de once meses. La van a desplazar durante tres semanas a 200 kilómetros de su domicilio. Pregunta si le pueden dar una habitación doble para que su pareja la acompañe y poder compaginar así sus tareas de tribunal con la lactancia. Le dicen que se la pague ella.

Anécdotas hay muchas más, pero veamos a otras cosas. La DGA ha establecido unas modestas indemnizaciones para los tribunales de todo tipo de oposiciones en nuestra comunidad. Sin embargo, la norma dice expresamente que quedarán excluidos los docentes y los sanitarios. Al PP nunca le han gustado mucho la sanidad y la educación. A esto hay que añadir que les han exigido jornadas de 8 a 20, algunas en festivos. Imagínense lo a gusto que van a estar tribunales y opositores una tarde de julio en un instituto zaragozano sin refrigeración. A esto hay que sumar instrucciones contradictorias, falta de organización y caos en general. Una sensación de nadie al timón. Bien haría la consejería en intentar arreglar un poco las cosas porque existe un riesgo de que los tribunales se planten y se paralicen las oposiciones.

