Sostiene Arturo Pérez Reverte que «la vanidad, la mediocridad y la estupidez, que a menudo vienen juntas, están haciendo hoy a la maltratada palabra novela un daño irreparable». Este dardo, lanzado el 30 de abril desde su tribuna en la revista XL Semanal, no es una rabieta de un «señoro» que no entiende el mundo actual; basta acercarse a la celebrada Feria del Libro de Madrid para constatarlo. La industria editorial, como denuncia con la espada de Alatriste su creador, se ha puesto al servicio del mercado puro y duro; salvo honrosas excepciones, ya no hay prescripciones profesionales, porque la mayoría de los operadores editoriales son agentes mercadotécnicos en pos del beneficio a toda costa.

Temas, contenidos, enfoques, ediciones y autores se tienen que acomodar a lo que demande el sacrosanto mercado editorial, sin atender a unos mínimos de calidad y rigor literarios. Si participas de una tendencia rampante, tienes miles de seguidores en redes o eres un celebrity, a ser posible que salga mucho en televisión o en streaming, las editoriales te cortejarán; lo de saber escribir es lo de menos, pues hay negros redactores para subsanar esa menudencia. Así pues, el escribidor se está imponiendo sobre los escritores, a saber, aquellos que tienen oficio y talento para escribir historias con inspiración y estilismo literarios.

Hoy día, encontrar un escritor o escritora que simplemente sepa redactar en un castellano fluido y correcto es todo un logro. La búsqueda narrativa o de estilo son ya, irreparablemente, una cuestión secundaria y, a veces, insustancial. Lo preeminente es tener mucha gente en la cola, recabar muchos likes y vender un montón de ejemplares; algunos lo han conseguido con talento y trabajo literarios y lo celebramos, pero me temo que en la feria de las vanidades librescas hay mucho de lo otro. Estaré firmando en una caseta del Retiro el próximo miércoles 11 mis Relatos de la Celtiberia, y observaré desde allí, como un entomólogo, esa ceremonia de la confusión.

Me alegraría tener una cola de lectores, pero no al precio de someterme a las horcas caudinas del marketing editorial y la tiranía de redes y tendencias. Mi amor por la literatura, el respeto a mi lengua y el afán por cultivar un estilo personal está por encima de cualquier otra tentación. Entre tanto, la hoguera de las banalidades librescas seguirá batiendo récords.

Suscríbete para seguir leyendo