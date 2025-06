El algoritmo y la caja de la conciencia

Yo soy una gran consumidora de redes sociales, pero eso no significa necesariamente que siempre me hagan bien. De hecho, en muchas ocasiones, cuando apago el móvil después de estar un rato buceando por Instagram, lo hago con un sabor amargo en el estómago. Y, después de darle vueltas, he llegado a la conclusión de que gran parte de mi amargura digital la causa el ya conocido algoritmo. Ese que, en su afán por mostrarme cosas que ha decidido –sin pedirme opinión– que son de mi interés, me recuerda otras que yo ni sabía que me preocupaban o que directamente había querido olvidar.

Usamos las redes como herramienta de evasión, pero —como todo hoy en día— son un arma de doble filo: también sirven como herramienta de hiperconexión. Y a mí, que soy madre digitalizada, últimamente el algoritmo no hace más que mostrarme perfiles de gurús de la crianza, con sus consejos y fórmulas mágicas. En realidad, no vengo hoy a hablar de esto –que daría para varios artículos de opinión–, sino de lo curioso que es el cerebro y de cómo se activan pensamientos y sentimientos con simples cotidianidades, por mucho que nos empeñemos en meterlos en una caja.

Porque, no nos engañemos, hay temporadas en las que todos –yo la primera– metemos los problemas globales en cajas e intentamos guardarlos ordenados en el altillo del armario del pensamiento, donde no molesten demasiado. A fin de cuentas, bastante tenemos con sobrevivir a nuestro día a día y a nuestros problemas, que no desaparecen ni se mitigan por el simple hecho de que pretendamos quitarles importancia pensando que «son problemas del primer mundo»: sobrevivir al trabajo o a la falta de él, compatibilizarlo con la crianza (respetuosa, claro, no vayas a perder la paciencia), o no cobrar lo suficiente para permitirnos fundar una familia; pagar la hipoteca o el alquiler, si tienes suerte y puedes acceder a una vivienda; y también los impuestos, esperando que continúen sirviendo para algo.

Como para preocuparnos más de diez minutos al día –lo que nos cuesta echar un vistazo a la prensa digital o llegar al trabajo con la radio puesta– por los problemas que suceden en el resto del mundo.

Creo que es eso: la cotidianidad nos tiene atrapados y nos impide ver más allá de lo que sucede en nuestra ciudad. O será tal vez que la usamos como excusa para no incomodarnos demasiado.

Porque si no, no se entiende cómo podemos estar asistiendo a un genocidio televisado, narrado en radio y periódicos, con presencia constante de vídeos terribles, y no hacer nada al respecto. Gaza y el sufrimiento de su gente, de sus niños, hombres y mujeres, se han convertido en un perenne titular de telediario que anuncia que hoy, de nuevo, decenas –cuando no cientos– de personas han sido asesinadas por el ejército israelí mientras se refugiaban en algún sitio; que si se sigue sin hacer nada, morirán 14.000 niños por desnutrición aguda severa, porque a Israel se le antoja. Que 16.500 niños y niñas (y sus familias) han muerto ya por ataques indiscriminados contra la población civil. Que ningún Estado, ni casco azul de la ONU, hace nada por evitarlo.

Y es que, si quienes dirigen el mundo continúan vendiendo armas a Israel –o comprándolas, como supimos hace poco que hacía España, pese a reconocer al Estado Palestino–, sin atreverse siquiera a tomar medidas económicas como el embargo, ¿quiénes somos nosotros para conseguir algo con comportamientos individuales?

Nos queda, eso sí, organizar y asistir a las manifestaciones, esperando que sirvan para que nuestros políticos actúen y exijan lo mismo a la ONU; compartir los vídeos con las imágenes infames para evitar que lo que sucede dentro de los muros de la Franja de Gaza quede silenciado; apoyar a los periodistas a los que no convence la tibieza de las noticias y que no tienen miedo a contar la verdad.

¿Qué tiene que ver el algoritmo con todo esto? Pues diré que este texto no nace de una escritura reposada, sino de un rato en Instagram, donde un vídeo sobre cómo evitar las rabietas interpelando a los juegos y a la imaginación de los niños, ha abierto de golpe una de las cajas de mi cerebro, esparciendo por el teclado de mi ordenador un sinfín de sentimientos, entre los que destacan la rabia y la impotencia: qué imaginación, qué juegos les estamos dejando a los niños gazatíes. Ninguno que no contemple la muerte a las que los países occidentales les estamos condenando, pese a ser supuestos garantes de algo llamado Derecho Internacional, que está claro que hace tiempo que quedó en papel mojado.

Hoy no puedo ser optimista. Tendrá que ser el futuro quien diga que, antes de que fuera tarde, algo cambió.

Suscríbete para seguir leyendo