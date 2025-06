H x C x M = S

No es una fórmula matemática, por mucho que lo parezca. O sí.

Más bien es, o eso pretende, un estudio antropológico de la sociedad actual, si bien el orden de los factores podría alterar el resultado final de la operación.

Digamos, para no tener en vilo al lector, que las variables se refieren a Habilidad, Constancia y Memoria. Es, en ese orden, como el hombre primitivo o, mejor dicho el primate, pasa de un estado a otro, llamémosle humano. La S es, evidentemente, la sociedad resultante.

No es una transmutación fácil, por mucho que lo parezca, sino el resultado de una necesidad. Hacer de esa necesidad virtud es, dentro de la variable H necesariamente el primer capítulo, como lo serán, consecutivamente, los demás.

Como bien saben los paleontólogos y paleoclimatólogos, diversas circunstancias empujaron a nuestros antepasados a dejar las ramas del bosque y adentrarse en las estepas y sabanas. Es, a partir de ahí, cuando se inicia la verdadera transformación humana. Con el culo al aire, y sin ninguna habilidad o adaptación anatómica no queda otro remedio que aprovechar los recursos naturales propios tal como la existencia de dos extremidades, las delanteras, que, habiendo quedado liberadas, malamente podían asirse a inexistentes ramas. ¿Qué se puede hacer con dos manos? ¿Y con dos torpes piernas? Casi nada, solo transformar el mundo, pero está todo por hacer. Para ello hace falta además, memoria de vivencias anteriores pero, sobre todo, la posibilidad de trasmisión de ese conocimiento.

Fue la dispersión de habilidades, múltiples, lo que propició la expansión posterior. Múltiples soluciones para múltiples problemas. Pero esto lleva aparejada una consecuencia mucho más importante, que es la aparición de una sociedad de aptos. Todos aptos y todos cumpliendo un papel importante y diferenciado. El cazador necesita del anciano que, aunque camina con dificultad, le conduce a las fuentes de agua y del rastreador de presas para capturar la pieza y repartirla.

Somos seres sociales no por convención sino por necesidad, como paso previo al de seres humanos. Por la misma necesidad del ser incompleto, pero de la misma manera, somos necesarios para cerrar el círculo de esa sociedad, todos y cada uno de nosotros.

Confundir individualismo con libertad o, si se prefiere, con la ley de la selva es, no solo un error moral, sino una estupidez de consecuencias insospechadas. Pensar que el más fuerte, el más listo, el más poderoso es quien debe conducir a una sociedad y en su caso, dispersar sus genes es, a la larga, abocarla a la extinción. Quienes esto promueven, quizás o, seguramente, saben que esto es una mentira garrafal. Las sociedades totalitarias ya no se generan alrededor de una única idea, sea ésta racial, o nacional en las que el individuo, convencido de formar parte de un ente superior tocado por los dioses o por la grandeza de su estirpe se diluyen en él a mayor gloria de una elite. Ahora se construyen alrededor de la idea del individuo todopoderoso, magnífico, capaz por sí solo de mover el mundo y que, por lo tanto, no solo no necesita de su vecino sino que éste le molesta en sus elevados planes. Es el viejo divide y vencerás pero con ínfulas de superhombre.

Esta sociedad, sin embargo, se ha protegido durante milenios del salvador de la patria. ¿Cómo? Democracia. También democracia genética, si se me permite. La dispersión génica que domina en la sociedad actual viene permitiendo la adaptación a todo tipo de situaciones, cambios de condiciones, climas y un larguísimo etcétera. Lo llamamos monogamia pero igualmente lo podríamos llamar mestizaje, siendo éste un concepto social, visto en perspectiva, no individualmente. Y no olvidemos que ésta es un avance humano que ha permitido la dispersión tanto génica como social que nos ha hecho llegar hasta aquí.

Llamemos tecnología a la extensión de la garra en forma de lanza, como posteriormente la rueda que nos permite correr como caballos, historia y cultura al anciano sabio, política al rastreador que nos conduce (permítaseme presuponer que es un personaje femenino. ¡Ay ese sabio sexto sentido!) pero, en el fondo, somos lo que durante muchos milenios fuimos pergeñando y dejando huella no solo en Gea sino en nuestras propias células.

Suscríbete para seguir leyendo