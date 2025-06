Hoy sábado 14 de junio voy a firmar en la Feria del Libro de Madrid. A ver si tengo suerte y no me cierran la Feria por alerta roja o por alerta naranja. Y a ver si no me cae una tremenda granizada encima. Menudos días llevan de vientos y altas temperaturas por allí (también los padecimos en la Feria del Libro de Zaragoza, que no vamos a ser menos que en la capital). Espero ejercer de hombre talismán e iluminar la jornada con mi presencia.

La de Madrid es una Feria del Libro enorme, casi a la altura de mi ego. Intento ir todos los años, por lo menos un día, pues siempre me lo paso en grande. Y si el día no acompaña y la climatología es un desastre total, pues siempre puedo celebrar el Día Mundial de la Ginebra y darme al alcohol.

Sí, el segundo sábado de junio es el día dedicado a promover la popular bebida alcohólica conocida como ginebra. Durante este 14 de junio los amantes de la ginebra en todo el mundo suelen organizar eventos, catas, promociones y actividades relacionadas con la bebida.

Y si no te va el alcohol, tranquilo, que hay otras opciones de celebrar el sábado por todo lo alto. Hoy 14 de junio se festeja otro día muy especial para las personas aficionadas a las labores de aguja. Se celebra el Día Mundial de Tejer en Público o World Wide Knitting in Public Day.

Se trata de una fecha variable que tiene lugar el segundo sábado de junio. La creación de esta efeméride tuvo lugar en el año 2005 con la finalidad de promover esta actividad creativa y ancestral. Es una fecha en la cual tejedoras y tejedores de todo el mundo se reúnen de manera voluntaria en sitios públicos para tejer maravillosas creaciones con sus agujas. Este arte manual es considerado uno de los hobbies más relajantes que existen y es muy fácil de aprender.

Ofrece los siguientes beneficios: Mejora la coordinación de ambos lados de los hemisferios cerebrales, desarrolla la habilidad psicomotriz, incrementa la autoestima, promueve la creatividad, reduce el estrés y mejora el estado de ánimo. Hay que aclarar que este evento no está dirigido únicamente a los amantes del tejido.

Pueden sumarse los aficionados a otras técnicas manuales como por ejemplo el ganchillo. Así que, como soy muy de celebrar, igual me ves hoy tejiendo palabras y firmas en la Feria del Libro de Madrid y echándome algún gin tonic, que la vida puede ser una fiesta.

