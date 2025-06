Otros tiempos para la corrupción

La política lo ha vuelto a hacer esta semana, ha vuelto a poner los focos en sus vergüenzas. En esta ocasión por gentileza de un Santos Cerdán, ya ex número tres del PSOE de Pedro Sánchez, y Koldo García en unas grabaciones telefónicas intervenidas por la Guardia Civil que, ya dirá la Justicia si su contenido son algo más que indicios de un delito, a priori lo que dan es bastante asco y vergüenza ajena. No solo porque hablen de comisiones y mordidas en obras públicas como si fueran su extra de cada mes, ni de que den la impresión de gozar de total impunidad por todo el territorio nacional. Es que practican una corrupción bastante chusca y cutre. Los buenos tiempos de los corruptos con traje y corbata han pasado, ahora se retratan con camiseta de andar por casa . Ahora ya no humillan a su electorado por millones y millones de dinero en b que luego intentar ocultar en paraísos fiscales, sino que venden la credibilidad de un partido por unos pocos miles de euros. Ahora ya se dejan de pagar lo pactado. ¿La morosidad dentro de una trama corrupta? ¿Pero dónde se ha visto eso? La mafia, como ahora le gusta llamar al PP, no perdona ni un céntimo. Pero supongo que esto de la crisis y la baja cualificación de los corruptos es lo que provoca tanta cutrez en el fondo y en las formas.

Hay una parte de la decepción que decía Sánchez esta semana y de las lágrimas de la navarra Chivite por su «amigo» que creo que son un poco las de mucha gente que pensábamos que esto de las comisiones y las mordidas era ya algo del pasado. Será que estamos acostumbrados a pensar que un corrupto debe tener cara de corrupto, o que los casos más sonados del pasado nos han dibujado un prototipo de persona que esta vez no encajaba con el señalado. Pero tampoco es lo habitual que un presidente en España pida perdón, aunque sea insuficiente.

El alcance de este impacto todavía no lo conocemos. Mientras avance la investigación, lo que está en juego es la credibilidad de un Gobierno en minoría que puede caer en la parálisis. Una ensalada de apoyos parlamentarios que ahora no se van a poder olvidar de todas esas frases de esta trama cutre-corrupta. Sus socios de Sumar, otra ensalada de siglas, debe decidir si taparse la nariz a riesgo de que haya escisiones internas (ojo a lo que hagan CHA e IU, por ejemplo), o marcar distancias y diferenciarse. Con el ruido de fondo de un Feijóo que, como él dice, no gobierna porque no quiere pero que tiene en julio un congreso que puede decidir qué pasos dar. Y quiénes.

Y todo esto por unos cuantos miles de euros... Al final este PSOE que entre todos han querido matar puede que él solito se autodestruya.

