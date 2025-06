Hoy tenía pensado dedicar esta columna al tema del alcoholismo, esa enfermedad que afecta a muchos españoles provocada inequívocamente por el excesivo consumo de alcohol, una sustancia en la que los españoles somos campeones en su producción y a menudo en su consumo. Aunque ahora dicen que ha bajado el consumo de cerveza, lo que ya es raro por la persistente campaña publicitaria que protagoniza la de Madrid. Quería señalar la contradicción que supone tanta campaña para promover el consumo de cerveza, de vino, el vermú, el tardeo y hasta los after hours. Y al mismo tiempo de vez en cuando recordar el número de muertos en nuestro país como consecuencia del excesivo consumo, de enfermos durante años con las consiguientes consecuencias físicas, psíquicas y sociales.

Pero no. Hoy no se puede eludir el gran tema de los últimos días. Más de uno me lo reprocharía y no soy de los que miran para otro lado cuando les conviene. Se lo confirmo por si tenían alguna duda: gentuza hay en todos lados, en todos los partidos y en algunas empresas. Gentuza que tiene como único objetivo ganar dinero en la política traicionándolo todo: la confianza de quien les nombró, los ideales que simularon tener y a los compañeros a los que aleccionaban en reuniones y mítines. Y en este caso, a los votantes de unas siglas centenarias. Son capaces de poner en serio peligro un proyecto político en el que muchos españoles tenemos puestas nuestras esperanzas, un Gobierno que tiene muchos puntos fuertes en su haber y que viene trabajando para alcanzar mayores cotas de bienestar para todos, de igualdad y de justicia social en condiciones muy difíciles.

El bochorno, la rabia, la amargura sentida al oír a semejantes personajes -y lo que seguramente nos queda- la herida producida en definitiva, tardarán años en superarse. Resulta que había dentro de casa distintos tipos de enemigos del proyecto y todos ellos colaborando a su manera para que no sea posible su desarrollo. Quiero pensar que la izquierda superará este momento porque son millones los que necesitamos un gobierno que vele por la mayoría. A pesar de esta gentuza. Esperamos soluciones.

Suscríbete para seguir leyendo