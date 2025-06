Hasta en los peores momentos

Todo se reduce a política, más bien a una ánima aversión hacia el contrincante político y de esa forma el insulto o la desafortunada comparación son el pan nuestro de cada día. El pasado jueves, la Agencia Estatal de Meteorología anunció fuertes lluvias en Campo de Belchite y Bajo Martín, en las provincias de Zaragoza y Teruel, respectivamente, y el viernes por la mañana la alarma aumentó y el aviso pasó a color naranja, lo que significaba un riesgo muy alto de serias inundaciones con barrancos desbordados que fatalmente se produjo y afectó sobre todo a los municipios de Azuara y Almonacid de la Cuba. Afortunadamente no hubo que lamentar ningún fallecido, pero sí muchos daños personales y materiales que son para esas personas su propia vida, su sustento, sus recuerdos y en algunos casos la herencia de otras generaciones que antes estuvieron trabajando esas mismas tierras o viviendo en esas mismas casas que ahora el agua ha anegado y destrozado.

La Aemet avisó a tiempo y las cosas se hicieran razonablemente bien si hablamos de tragedias naturales de esta magnitud, pero el presidente de Aragón, Jorge Azcón, no acudió ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo, sino el lunes por encontrarse a unos mil kilómetros de las zonas afectadas y cuando sus pies se posaron en la localidad de Azuara comenzaron los insultos hacia la figura de Azcón, cosa que es comprensible cuando sufres y has perdido parte de tu identidad y buscas a alguien a quien culpabilizar por no haber hecho las cosas mejor, porque siempre se pueden hacer mejor. Azcón, por su lado y siguiendo la sintonía de su partido, dijo que «él no tenía un Falcon», haciendo alusión al avión que utilizan los presidentes de España para sus traslados y olvidando que, en un coche sea oficial o personal, 1.000 kilómetros se recorren aproximadamente en unas ocho horas si hay voluntad, así que de ocho horas a tres días también va una sutil diferencia.

Pero dejando a un lado el enfado de aquellos vecinos, otros vecinos dicen que son concejales del PSOE, amigos de Alegría, la ministra, o gente cercana al partido socialista, y la desafortunada comparativa de Azcón, ahora lo importante es que las cosas se hagan bien y rápido, cosa que parece, y que el dolor se pueda mitigar, porque la DANA que asoló Valencia sigue en cada una de nuestras retinas, así como la actitud de un presidente inepto que multiplicó la tragedia por no saber ni estar.

