Hoy empieza el verano. Hoy sábado 21 de junio se produce el solsticio de verano, el momento en que el sol alcanza su máxima altura en el cielo del hemisferio norte. Es el día más largo del año, el día con más horas de luz. A ver si aprovechamos bien esas luces, por cierto. Que nos iluminen los rayos del sol, que nos prevengan de apagones y sombras. Que menudas sombras nos amenazan. «Son las cinco y no he comido», dijo el otro día el presidente. Mal, muy mal. Hay que comer más. Hay que desayunar fuerte, comer bien, cenar ligero. Eso lo sabe hasta un niño pequeño. Hay que comer a horarios decentes. Y no picar entre horas. Claro que, siendo presidente, hay que tragar muchas cosas.

Menudas tragaderas hay que tener, desde luego. Y nosotros, pobres ciudadanos, ¿cuánta corrupción podemos tolerar? ¿Cuántos sinvergüenzas podemos aguantar? Cuánto ladrón en la clase política, madre mía. Menudo panorama tenemos montado. Menos mal que hoy empieza el verano. Por fin. Y como todos los veranos, las noticias alarmantes nos darán un merecido descanso y podremos hablar de cosas ligeras y frívolas.

Dejaremos de hablar de los políticos, que estarán de vacaciones y no delinquiendo tanto, y podremos hablar de libros, películas y canciones del verano. Seguro que las guerras, los genocidios y las invasiones diversas que asolan el mundo se darán una tregua y podremos vivir en paz durante el oasis del verano, que nos lo hemos ganado. Claro que sí, no tengo ninguna duda. Si se pone a ello, seguro que Donald Trump pone fin a todas las guerras y no monta una en su casa.

No lo tiene fácil, pero cosas más raras se han visto. Seamos optimistas, seamos ilusos, que empieza el estío. El curso se ha acabado y, al igual que el alumnado, nos merecemos unas buenas vacaciones, nos merecemos un buen descanso. Tras unas buenas notas, bien por los alumnos, es momento de tomar buena nota.

Seguiremos pasando mucho calor, eso sí, sudaremos la gota gorda, pero ya podemos decir en puridad que estamos en verano y por lo tanto es algo normal lo de sufrir los calores más espantosos. El verano es lo que tiene, por lo menos por estas latitudes. Pero nos quedan las piscinas para darnos un buen chapuzón. Y nos queda viajar a lugares frescos de excursión. Así que, con desbordante ilusión, disfrutemos el día más largo del año. Feliz verano.

