Los políticos, a lo suyo

La zafiedad y el barro crece día a día en la política. No solo en la española, también en la aragonesa. Los propios políticos, en lugar de buscar soluciones ante los problemas, crean otros y arrasan. Desde que Pedro Sánchez está en la Moncloa, en Aragón se decía que en Madrid había un discurso político y aquí otro. Ahora es el mismo. Jorge Azcón ha traído la política nacional a la comunidad y Pilar Alegría ayuda y mucho.

Es cierto que llueve sobre mojado y que estamos en un clímax desde que se destapó el caso de Santos Cerdán. Pero no debe repercutir en todo. El Gobierno de Aragón y los populares están muy enfadados porque se haya hablado de que el presidente regional viajara a la boda del consejero de Presidencia de la Xunta de Galicia en coche oficial y no fuera hasta el lunes a los pueblos afectados por las brutales tormentas del viernes. No pasa nada por ir en coche oficial a una boda, pero si él lo hubiera contado con naturalidad, no hubiera lanzado el dardo de que él no tiene Falcon (el avión de la Presidencia del Gobierno de España) y el Gobierno de Aragón hubiera decretado el nivel de alerta necesario para que actuara la UME desde el primer momento en la zona dañada, en lugar de esperar a que llegara él el lunes, probablemente la ministra no hubiera sacado el bodorrio en el Congreso.

Y a eso se responde que la líder del PSOE no ha ido a ver los pueblos afectados, ni el suyo, que está en la zona... Quizá el más acertado fue el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, que fue ‘al turrón’, sin asfixias políticas. Hay ciudadanos en Aragón que han tenido muchas pérdidas y a ellos no les puedes hablar ni del Falcon ni del coche oficial.

Es como hablar de los problemas del tren de Teruel o de cualquier otro tema y sacar a relucir las noticias ‘fake’ del Parador o decir que se actúa con contundencia frente a la corrupción y, a la vez, el concejal socialista de Zaragoza que aparece en esas grabaciones, Alfonso Gómez Gámez, ahí sigue, tan ricamente. Sin explicar ni él mismo por qué sale su nombre, que por algo saldrá...

Los propios políticos están convirtiendo la política en un estercolero que ya sabemos que solo beneficia a Vox. El PP hace oposición a Sánchez desde las comunidades y las provincias (se verá en el pleno municipal que ha convocado Natalia Chueca en Zaragoza) y el PSOE hace oposición a Feijóo desde Moncloa a algunas autonomías.

Y ahí vamos a seguir porque esto no tiene pinta de que vaya a cambiar antes del verano, salvo que las grabaciones de la UCO digan lo contrario (por cierto que con la Gürtell era la UDEF, la Policía Nacional, y con Koldo es la UCO, la Guardia Civil...) El y tú más no beneficia más que a unos y solo sirve para que los partidos escenifiquen unos argumentos que la mayoría de ciudadanos no se cree. No es el mejor camino.

