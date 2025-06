Estamos estupefactos cada día ante un nuevo audio o dato publicado. Cada vez se acumulan más y se esparce la mierda. Tengo claro que mierda, haberla, hayla. Pero no tengo tan claro que toda la retahíla de nombres que han salido en prensa tenga necesariamente que haber hecho algo feo. Pero hablando de los tres protagonistas, diré que los tres son personas con no mucha formación y que no tenían un trabajo al que volver. Al menos no uno con unas condiciones similares a las que obtenían en la política (sin robar). Este tipo de personajes son aupados por la versatilidad que dan los pocos escrúpulos. Acaban creyéndose impunes y empiezan la fiesta. Esa combinación de escasa cultura, dinero fácil y ningún principio, se manifiesta en un gusto exquisito por los volquetes de putas. Pero ojo, el error de Sánchez no es nada de lo que ha pasado, sino todo lo que no va a pasar. Los gobiernos de coalición desde la moción de censura han tenido varios hitos: los ERTE de la pandemia, la reforma laboral, la subida del SMI, la excepción ibérica y el tope del gas, la transición energética, la reindustrialización y el récord absoluto de empleo. Es decir, en el plano económico y laboral los gobiernos de Sánchez se han atrevido a hacer cosas. Donde el presidente no se ha atrevido a dar pasos ha sido en la regeneración democrática. No se ha cambiado el mecanismo de elección de CGPJ, no se ha avanzado en una reforma electoral más acorde a una persona un voto, no se han planteado medidas de limitación de mandatos, tampoco hay medidas de recompensa para los que denuncian la corrupción, ni mayores castigos para los corruptos, ni mucho menos para los corruptores (comparen el número de veces que han oído Ábalos, Cerdán y Koldo, con las veces que han oído los nombres Acciona o Ferrovial). Así, como nada de esto se ha hecho, veremos alguna condena no muy seria, veremos dinero desaparecido, veremos dilaciones en los procesos, reducciones de condena por enfermedades inexistentes, etc. Y así generaremos los incentivos para los Bárcenas, Koldos y presuntas Accionas del futuro.

No creo que Sánchez vaya a convocar elecciones. La mayoría parlamentaria es la que es, y Feijóo no se atreve con la moción de censura. Por lo tanto, es posible que la legislatura llegue a 2027. En todo caso, para llegar con opciones no puede fiarlo todo al juicio de la Kitchen (la mafia policial del PP). Tiene que lanzarse a tomar medias serias de regeneración democrática, y empezar a arreglar la vivienda. Ojalá se atreva, o veremos a Abascal de ministro de Interior.

Suscríbete para seguir leyendo