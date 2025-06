Con perdón

Estos son días malos, muy malos, para los militantes, simpatizantes y votantes socialistas. Aunque no solo para ellos. Son malos días para nuestro sistema democrático, y para la credibilidad de la política.

Pones la televisión y se te hiela la sangre, solo oyes y ves tertulianos que hablan una y otra vez sobre la corrupción y las fechorías de los Koldo, Ábalos y Cerdán. Sobre lo que debió hacer y no hizo Pedro Sánchez, sobre la vida y milagros de estos tres golfos. Son pocos, muy pocos, los que manifiestan su preocupación por el efecto en el funcionamiento democrático, y menos los que se esfuerzan en buscar fórmulas para evitar que se repita.

En general, los regímenes corruptos se caracterizan por no tener casos de corrupción. Es precisamente en los sistemas no corruptos donde aparecen los casos de corrupción. Nadie está libre de ellos: en todas las naciones, partidos políticos, iglesias, empresas, instituciones, medios de comunicación, federaciones deportivas, monarquías, pueden aparecer y aparecen con cierta asiduidad. El PSOE, o cualquier otro partido político no son incompatibles con la corrupción. Por eso la acusación generalizada también es otra forma de corrupción, porque se busca con ella el poder, no la regeneración.

Si todos los partidos tienen esta locura alguna vez, es que la semilla del mal no habita en unas conciencias políticas o ideologías determinadas, sino en la disposición de algunos personajes en arriesgarse para obtener algún beneficio ilícito.

¿En la sociedad hay más, menos o igual corrupción que en la política? ¿Es corrupto no pagar el IVA, evadir impuestos, abusar del absentismo laboral, no pagar las horas extras, tener trabajadores sin contrato, sobreexplotar a inmigrantes sin papeles, practicar la economía sumergida?

El problema está cuando de estas corruptelas que practican millones de ciudadanos, bajo su estricta responsabilidad, se salta a las instituciones políticas y empresariales que usan el poder que les hemos dado para beneficios personales o de grupo. Porque ahí se pervierte y traiciona la confianza del ciudadano en sus representantes políticos y en las empresas o corporaciones que compiten en el libre mercado con las cartas marcadas.

La gente de izquierdas no está libre de pecado: la codicia, la lujuria, el ordeno y mando, el machismo y otras muchas tentaciones de la carne y el bolsillo valen tanto para las derechas como para las izquierdas.

Las diferencias están en cómo se actúa contra los corruptos, la rapidez o el retraso en apartarlos, la actuación inmediata ante la justicia, la asunción de responsabilidades, la rápida autocrítica, la tolerancia cero. Hacerlo de una u otra forma da pistas del grado de compromiso que las diferentes opciones políticas tienen en la lucha contra ella.

Y luego está el grado de responsabilidad del líder que ha confiado en los corruptos, en este caso de Pedro Sánchez. Hay millones de ejemplos de amigos, familiares, socios, vecinos, hijos, padres, que, en infinidad de hogares y clases sociales, no se enteraron de traiciones o chapuzas hasta que no las vieron con sus propios ojos. Es humano. Ahora bien, en un partido político, los contrapesos, la democracia interna, la transparencia, los debates, son el mejor antídoto contra este tipo de actuaciones y, desde hace decenas de años se practican muy poco en el interior de las organizaciones políticas.

Este Gobierno de coalición es el fruto de la responsabilidad social de más de media España. Fue un ejercicio de compromiso democrático para parar un gobierno de PP y Vox. Acabar con él a mitad de legislatura supondría frustrar las esperanzas de millones de ciudadanos. Ahora bien, recuperar la confianza perdida y la iniciativa política es fundamental, y en ello, tanto la cuestión de confianza como la puesta en marcha de unos Presupuestos Generales del Estado para el año 2026 pueden ser los primeros pasos en la recuperación de la credibilidad política del Gobierno.

Suscríbete para seguir leyendo