Los delirios de Trump

¿En qué quedamos? ¿Los Estados Unidos de Trump son un socio fiable o no lo son? ¿Se puede a la vez amenazar con la anexión de Canadá y la de Groenlandia por las buenas o por las malas y a la vez obligar –como gran emperador– a otros países a modificar sustancialmente sus presupuestos e incrementar el gasto militar hasta el 5%? En el caso de un ataque de Rusia a un país miembro de la OTAN, de otro delirio de su amigo Putin, ¿qué haría el ejército del que Trump es el comandante en jefe (lo de pacificador en jefe me da nauseas)? ¿Quién es el enemigo potencial y quiénes son los socios incondicionales? ¿Los EEUU son un amigo incondicional? ¿Es compatible ser miembro de la OTAN y amenazar a los socios con robarles parte de su territorio? A ver si nos lo pueden aclarar.

¿Quién es Trump para exigir a España que invierta en armamento para beneficio de la industria armamentística de su país, poniendo en peligro nuestra sanidad pública, la educación, las pensiones, los servicios sociales, o sea el Estado de Bienestar que viene definiendo el llamado «modelo europeo» del que nos sentimos orgullosos y que tenemos que defender por todos los medios? Porque una cosa está clara: los miles de millones dedicados a armamento habría que detraerlos de algún sitio o aumentar los impuestos o la deuda pública. ¿Y para qué? ¿Quién es el enemigo común? ¿Putin? ¿Pero no habían dicho que eran amiguetes con negocios comunes que en un plis plas acababan con la guerra de Ucrania? O tal vez Irán, o algunos países árabes y en este caso ¿qué países y por qué son enemigos de Europa? Aquí pasamos en un segundo de romper los lazos tradicionales a imponer, ordeno y mando, decisiones absolutamente irracionales. Las que les conviene a Trump. Y a ver a la derecha acatando sus decisiones, faltaría más. Son patriotas de pacotilla. No digo que no haya amenazas y que no haya que pensar en una cultura de defensa, pero Europa haría bien en pensar en estrategias comunes y sobre todo autónomas. Porque los delirios siempre acaban mal. Y si son de un psicópata belicista, peor aún.

