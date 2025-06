Vivir con lo mínimo

16.679 hogares en Aragón perciben actualmente el Ingreso Mínimo Vital, en total 53.239 personas. Son aproximadamente una de cada cuatro que en nuestra comunidad están por debajo del umbral de la pobreza, algo más de 200.000, la mitad de las cuales, no menos de 100.000, sufren carencias materiales severas, como no comer carne, pollo o pescado dos veces por semana, no poder mantener la casa a una temperatura adecuada, carecer de alguno de los electrodomésticos básicos, o no permitirse al menos una semana de vacaciones al año fuera de casa.

Las cuantías de esta prestación son muy bajas: 540 euros mensuales por familia, como media, y 170 mes por persona. Los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, correspondientes al pasado mes de mayo, permiten conocer también cómo son las personas que perciben el IMV en nuestra comunidad: mayoritariamente mujeres (59,5% del total de titulares), y familias con menores, el 70% del total.

Estos datos ponen de manifiesto algo que ya sabemos: las dificultades para criar hijos, agravadas cuando es una mujer sola quien asume esa crianza. Dificultades para la conciliación de su vida personal y laboral, que conllevan además en muchos casos graves carencias económicas y materiales. Por supuesto que la cuantía de estas ayudas difícilmente les permitirá una vida con un mínimo de comodidades o de bienes, a los que todos aspiramos en la sociedad actual. Es inevitable pensar en las privaciones que han de padecer no sólo las madres, sino también los niños y niñas en una etapa tan especial de sus vidas como es la infancia, y las consecuencias que han de tener en su desarrollo futuro que, sin duda alguna, quiebran el principio de igualdad real de oportunidades.

Hay otro dato relevante respecto a las personas que se benefician del IMV: casi 7 de cada 10 (68,7%) son españoles, un porcentaje aún mayor en la media del conjunto de España (82%). Ya sé que no hay evidencia alguna que pueda desmontar los mitos xenófobos de que todas las ayudas son para los extranjeros, y que vienen a nuestro país a quitarnos las ayudas a los españoles. Pero los datos están ahí, incuestionables. Al ver los datos publicados por el ministerio es inevitable preguntarse por qué sólo la mitad aproximadamente, de las más de 100.000 personas que en Aragón están bajo el umbral de la pobreza y sufren carencias materiales severas, se benefician del IMV. ¿Y las otras 50.000?

Cabe recordar que esta prestación se puso en marcha de manera urgente en plena pandemia (2020), para responder a la extraordinaria y repentina pérdida de ingresos que afectó a decenas de miles de familias. Por eso la ley tuvo deficiencias, algunas de las cuales se han ido corrigiendo a través de diferentes decretos, mientras que otras aún limitan el acceso de muchas familias necesitadas al IMV. Voy a centrarme en dos de estas dificultades: la exigencia del padrón histórico familiar y el periodo de un año para mostrar la carencia de ingresos.

La inestabilidad es característica de muchas de las familias que sufren graves dificultades económicas: separaciones matrimoniales, hijo o hija que se independiza y tiene que volver a casa, etc. Pues bien, el padrón histórico significa que durante un año (ahora, afortunadamente, sólo seis meses), estos cambios en el padrón impiden el cobro del IMV.

En cuanto al año de cadencia para mostrar la falta de recursos, impide que puedan acceder al IMV familias en situaciones de pobreza sobrevenida. Es decir, tienen que esperar un año sobreviviendo como puedan, antes de solicitar esta ayuda. El IMV debería evitar que familias con una vida normalizada se puedan instalar en la pobreza. ¿Por qué entonces esta exigencia? Posiblemente se quiera comprobar a través de Hacienda –declaración anual– la veracidad de la carencia de ingresos suficientes; pero hay otras vías que podrían comprobar, de manera inmediata, la veracidad de esta situación, como son los servicios sociales de las entidades locales.

La implantación del IMV fue, sin duda, un importantísimo avance en protección social mucho tiempo demandado. Pero nuestro país debería ser más generoso con esta ayuda, facilitando el acceso a la misma a toda familia o persona que las necesite y, por supuesto, actualizando sus cuantías. La situación económica nos lo permite, por lo que es injusto y cruel, ahora que podemos, dejar que tantos miles de familias, tantos miles de niños y niñas, sufran carencias materiales tan acusadas. Porque una ayuda de 170 euros, de media, por persona, es una prestación mínima, sin duda, pero no vital.

