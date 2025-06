Zaragoza, en transformación

Zaragoza se encuentra en plena transformación, no solo urbanística sino también como escaparate de Aragón y desde una perspectiva social, cultural y económica. Los cambios que está experimentado la ciudad quizá no sean perceptibles por los propios ciudadanos en su día a día, pero cualquiera que se acerque a la capital aragonesa y no haya estado en ella en los últimos años confirmará que se trata de una urbe más moderna, más abierta y con mayores atractivos. Da la sensación de que se está despojando de viejos complejos y mira de frente a un siglo XXI que todavía brindará nuevas oportunidades. Pero quizá el mayor reto al que se enfrenta es el de crecer y hacerlo de una forma sostenible, sostenida y sin que ello suponga una merma para la calidad de vida de los zaragozanos.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, participó ayer en el foro ‘Zaragoza, una ciudad en transformación’, organizado por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN con motivo de sus dos años de mandato al frente del Ayuntamiento de Zaragoza. En el desayuno informativo desgranó cuál es la ciudad que está armando hasta 2027 y cuáles han sido las claves de la primera parte de legislatura. Chueca está convencida del crecimiento de la capital aragonesa y de que puede llegar hasta los 800.000 habitantes en la próxima década, al tiempo que señaló que la vivienda, la movilidad y la proyección de la ciudad está en su ADN.

La alcaldesa de Zaragoza no descartó que el tranvía pueda tener de nuevo protagonismo en la ciudad. «Tenemos una moción aprobada en la que se nos pedía elaborar un estudio, y en ello estamos. Pero no tiene por qué ser con tranvía, puede ser con autobuses, con un tranbús...», precisó durante una entrevista, en la que añadió que «si la ciudad sigue creciendo, habrá que estudiarlo». La movilidad, por tanto, será uno de los retos que acometerá en los próximos años y que ya ha asumido como tal. Sin descartar nada y sin apriorismos. Buena señal.

La vivienda también está en la hoja de ruta de Natalia Chueca, con un incremento de la oferta de pisos para contener los precios. Ese será, sin duda, uno de los asuntos que pueden marcar el devenir de la ciudad y su capacidad para atraer población, talento, empleo y mantener sus estándares de calidad de vida. La política de vivienda pública debería llegar a todas las zonas de la ciudad, sin exclusión, ofreciendo facilidades a los más jóvenes.

La convivencia, la capacidad para integrar a la población inmigrante en la capital, tratando de estrechar la brecha que la sitúan ya como una de las ciudades con menos desiguales de España también es una de las complejas tareas que tiene Chueca por delante. Ese es otro de los termómetros que medirá el potencial de Zaragoza como epicentro nacional, algo que la alcaldesa quiere potenciar con la organización de grandes eventos deportivos y culturales. Lo importante ahora es encontrar la fórmula adecuada en la que los ingredientes estén equilibrados para configurar la Zaragoza del futuro.

