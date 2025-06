Aznar, Feijóo, Rajoy, Ayuso, los obispos, los jueces que marean la perdiz, los periodistas que no quieren preguntar lo que hay que preguntar, Felipe González, García-Page, Lambán, Barrionuevo, Vera, Sáenz de Cosculluela, Redondo... Las hermanas de la misericordia dan vueltas a la Moncloa tañendo la campanilla, tañendo a muerto, tañendo por Pedro Sánchez, el muerto vivo que cantó Peret, el cadáver exquisito que todos quieren velar para repartirse el botín. ¿La ha jodido el presidente? Sin duda, pues ha mantenido pegado a su chepa y al dinero de los españoles a ese trío de chusqueros robaperas que forman Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

La cosa está en saber si Sánchez se ha enterado por los periódicos de las fechorías del trío, como González del GAL, o ha escondido la cabeza bajo el ala de un F-18. La cosa está en saber si hay más mierda de la aventada por la UCO o el asunto queda en una deposición de tres ambiciosos traseros. La cosa está en saber, si la manta de la UCO, cuando se tire de ella, si es que hay que tirar, pringa a alguien más que al PSOE y al presidente. La cosa está, también, en que Pedro, el odiado, dé sin dilación explicaciones en lugar de perdones, y hechos en vez de caras compungidas. Pero mientras...

A José María Aznar, el oráculo de las Azores, le hacen en un diario amigo una entrevista-masaje y, sin pruebas de que las primarias del PSOE fuesen amañadas, da este titular tan resultón: «Si uno es capaz de adulterar unas elecciones internas en su partido, ¿por qué no va a alterar unas generales?». Al periodista, claro, no se le ocurre decirle que, puesto que él mintió sobre las armas de destrucción masiva en Iraq y sobre los atentados del 11-M, es un falsario del carajo, y da igual lo que diga porque está puñeteramente desautorizado. Para no ser menos, el palanganero Feijóo, no vaya a ser que IDA se le coma el postre, sigue la estela del señorito, pero en torpe, y se tira a la piscina con otra frasecita: «Si uno ha robado una joyería por qué no puede robar un banco». Bingo.

No pensó el amigo del narco del barco en que el Partido Popular tuvo una presidenta de la Comunidad de Madrid que sí robó en una tienda; no en una joyería, pero sí en un supermercado, una crema antiedad: Cristina Cifuentes. Probablemente estaba pensando en todos los jerifaltes del PP que esperan juicio por sustraer algo más que un mejunje para las arrugas. Algo así como 30 casos pendientes de juicio que no les voy a relatar. Y más: Rajoy se suma al coro de plañideras de la campanilla olvidando que, después de que Aznar amnistiase al delincuente Koldo García, él lo condecoró. Pero qué vamos a reprocharle al notario-expresidente, si no recuerda quién es el M. Rajoy de los papeles de Bárcenas, ni que rescató a la banca sin pedir devoluciones. Pobre.

Luego están las hermanas de la misericordia del viejo PSOE de Felipe, el jarrón chino parlante. Barrionuevo y Vera, sin ir más lejos, piden la renuncia de Sánchez «para salvaguardar el partido». ¡Manda huevos!, como diría el artífice de la liberación de las cabras de la isla de Perejil. Barrionuevo y Vera, condenados a 10 años de trullo por el secuestro de Segundo Marey por el GAL, pidiendo regeneración. La monda sería si no fuese porque el asunto general de la corrupción, el acoso y derribo al presidente y la verbena que la derecha y la ultraderecha montan a diario dan grima.

Y también está la nobleza baturra: el expresidente Lambán renunció a Perro Sanche y a todas sus pompas desde que este derrotó en las primarias a la lozana andaluza, y le declaró enemistad eterna tras la traída y llevada amnistía para los indepes catalanes. Lambán piensa que el PSOE se ha convertido en una formación woke, se queja de que no le da cuerda a la derecha y acusa al Gobierno de dirigir el país más o menos como Napoleón, y al compañero Sánchez, de autoritario. Está en su derecho de crítica, faltaría más; pero torpedear constantemente al Gobierno de la Nación, de tu propio partido, es dar alas a la derecha, que es donde Lamban y García-Page deberían estar. Pero es que Lambán ya no se reconoce en este PSOE que pacta a diestro y siniestro para tonterías como subir el salario mínimo. El barón de Ejea solo venera al señor del puro en el barco, al de las puertas giratorias, al del gato que, sin importar su color, tenía que cazar ratones: Felipe González, del que cita, para reivindicarla, la frase (de 1979) «hay que ser socialistas». Con un par, le ha faltado decir.

Mi indignación con el caso del trío Calavera no viene por el daño que sus tropelías puedan haber causado al PSOE, pues no soy militante, sino del chuleo al que nos ha sometido a los ciudadanos. Reitero la obligación del presidente de despejar cuanto antes este entuerto y, si la basura le salpica, pues adiós Sánchez y a otra cosa. Pero que vengan a pontificar sobre la corrupción un partido que tiene más facinerosos en la cárcel que diputados, y unos socialistas de la vieja escuela condenados por secuestro es inaceptable. Como lo es que haya obispos más favorables a apoyar a la derecha que a investigar los abusos a niños cometidos por clérigos, y que existan jueces que, cuando les conviene, se pasen por el forro de toga los procedimientos procesales.

Esto tiene mala pinta. Y no hay forma de quitarme de la cabeza a Leonard Cohen: «Todo el mundo sabe que la guerra ha terminado. Todo el mundo sabe que perdieron los buenos». ¡Gran ganga!

Suscríbete para seguir leyendo