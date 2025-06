De la libertad y los liberticidas

El desenfreno de continuos acontecimientos, unos realmente graves y los más inventados y amplificados por los mariachis del apocalipsis, ocultan un mar de fondo que resulta peligroso para nuestro futuro democrático. Así de simple y así de grave es el asunto. Bajo el paraguas de la libertad, y curiosamente de la mano de la ultraderecha hablando de libertad, han llegado los liberticidas. Inicialmente se llenan la boca de libertad, su obsesión son los impuestos y que la gente pueda gastar lo que gane en lo que quiera, que el Estado no le quite nada porque eso limita su libertad. Lo que ocurre es que hay gente que no gana lo suficiente y algunos muchos, mucho o muchísimo para que pueda gastar. Y los que no consiguen atender sus necesidades básicas pues... que trabajen más y que espabilen. Tienen la libertad para hacer su proyecto de vida y allá su responsabilidad. El entorno socioeconómico del que parten no influye y los ricos son ricos porque se lo merecen. ¡Viva la libertad, carajo!

Estas propuestas no ayudan a llevar vidas medianamente dignas, ni desarrollar proyectos personales vitales, algo que sí que se contempla en los proyectos socialdemócratas e incluso en los democratacristianos. Una sociedad de desiguales y salvaje, donde impera el sálvese quien pueda y en este contexto el que tenga medios económicos se salvará y los demás a los leones. Y además, sin piedad y despreciativos. Milei ha oficializado los términos «débil mental» e «imbécil» para los discapacitados en el Boletín de la Nación Argentina, Milei el reconocido con la medalla de la Comunidad de Madrid de Ayuso. Rigurosamente cierto, querido lector.

Los liberticidas utilizan la democracia para llegar al poder, la democracia es meramente instrumental, no una cuestión valorada en sí misma. Cuando alcanzan el poder comienzan sus prácticas antidemocráticas. Trump envía a la Guardia Nacional para sofocar manifestaciones, amenaza y encarcela a jueces, ataca a las universidades y por supuesto a periodistas, si no dicen lo que él quiere. Lo mismo que Milei en Argentina, que amenaza a los pensionistas que se manifiesten y habilita a la Policía federal a hacer detenciones e inspecciones sin ningún control judicial. Lo mismo en Hungría prohibiendo a determinados colectivos o en la Polonia de la ultraderecha. No solo es la anulación de las políticas sociales redistributivas sino directamente la misma limitación de las libertades tradicionales reconocidas en un sistema democrático que nos vienen de la revolución francesa.

El ataque a las libertades es muy serio y aquí en nuestro país la extrema derecha, la derecha extrema y algunos más tienen los mismos tics autoritarios. Algunos de sus dirigentes amenazan a medios y periodistas, a universidades, a instituciones como los sindicatos e incluso a las organizaciones empresariales. Esto es una realidad, sus amenazas no son indirectas o sutiles, como no admitir a determinados medios en las ruedas de prensa o asfixiar a las universidades con los presupuestos, como en Madrid. Se podrá ir a tomar cañas pero cuidado con las manifestaciones estudiantiles. Ayuso amenaza: 100.000 euros de multa. Ni Franco llegaba a tanto. Eso sin tener las competencias legales, si llegan a tenerlas algún día se puede esperar cualquier cosa. Y ya para colmo, la guinda, la pleitesía, el rey Trump, organiza un desfile militar para sus cumpleaños o la presidenta de la Comunidad de Madrid exige un desfile militar para su regocijo. Con el tiempo también lo pediría para su cumpleaños.

Pero no solo son un peligro para la democracia. Los liberticidas gestionan mal las cosas del comer y otros asuntos más graves. Lo primero que hicieron PP y Vox en Valencia fue suprimir la Unidad de Emergencias. Debía ser porque en Valencia las catástrofes climáticas son extrañísimas. En estos momentos, junio de 2025, siguen aprobando planes para construir en zonas inundables. O nos podemos acordar del Timo ibérico que decía Feijoo, la excepción ibérica, que permitió poner un límite al precio del gas y que ha servido para rebajar el coste de la luz a empresas y particulares. Y hacernos más competitivos. Si crecemos más económicamente, es porque hemos hecho cosas bien, que otros, hay que decirlo, no lo pensaban así.

En resumen, son un peligro. Por eso ahora con un gobierno débil, una situación política muy complicada y la petición, una vez más, ya van mil, de elecciones... Elecciones, sí... en Valencia.

