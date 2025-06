El planeta que heredarán

La emergencia de sucesivas crisis globales como la del covid, los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, la disrupción del comercio global por los arrebatos proteccionistas de EEUU o el desconcierto de los grandes partidos europeos ante el ascenso de la extrema derecha ha restado relevancia pública al reto más urgente al que se enfrenta el planeta, una crisis ambiental con múltiples facetas. Que la desvinculación de la primera potencia mundial de la lucha contra el cambio climático parezca ahora solo una nota a pie de página entre otros estropicios de la Administración Trump es una muestra de ello. Como también lo es la tentación, en la misma Europa, de relajar los objetivos de la agenda verde: en algunos casos para adaptarse sin dogmatismos a las posibilidades de hacer una transición energética realista, otras veces por miedo o falta de compromiso.

Este diario mantiene el compromiso de no perder el foco, también en cómo afecta a los niños. Desde impactos extremos como los que sufren los menores donde golpean los desastres meteorológicos, la falta de agua o los desplazamientos de población suponen un riesgo vital visible desde nuestra vida en el primer mundo, como la necesidad de adaptar las escuelas a unas temperaturas que no serían aceptables, por ejemplo, en los lugares de trabajo. Son ellos los más vulnerables ante los efectos que se están viviendo ya hoy, los que deberán sufrir las consecuencias futuras de lo que hagamos o no hagamos en la próxima década crucial y, al mismo tiempo, lógicamente, los más concienciados ante la necesidad de actuar. Una primera manifestación fueron los Friday for Future, el movimiento iniciado en 2018 que ha alimentado una sensibilidad que ha calado en millones de jóvenes.

Pero como han hecho siempre todas las generaciones cuando sus fuerzas se han agotado o se han instalado en el cinismo, también la que ahora ocupa los resortes de las estructuras profesionales, laborales o políticas, prefiere mirar con displicencia a las que más tarde o más temprano deberían tomar el relevo, antes que hacer un balance crítico de su actuación. Y esa mirada hacia los más jóvenes incluye desde las expectativas (y reproches) por no actuar conforme a la visión idealizada de su propia juventud, el escándalo ante comportamientos y mentalidades que no encajan con su visión del mundo o la extrapolación de la realidad de los núcleos más agresivos, desinformados o radicalizados a todo un colectivo infinitamente mas plural.

Y es cierto que el negacionismo climático, una de las palancas que los movimientos e intereses más reaccionarios utilizan para mover el resentimiento del que se alimentan, ha abierto brecha. Para empezar, esto hubiese sido mucho más difícil con una formación científica y de valores más sólida de la que ha brindado la educación obligatoria, y si la escuela hubiese puesto más esfuerzos en formar sobre el uso crítico de la información que circula por las más diversas redes en lugar en intentar expulsarlas e ignorarlas. Pero, sobre todo, fenómenos marginales no deben ocultar que la evidencia de que la emergencia ambiental hipoteca su futuro ha hecho que la sensibilización sobre la necesidad de actuar sea compartida de una forma abrumadoramente mayoritaria entre los más jóvenes, que tienen en esta cuestión lecciones que dar a sus mayores, tantas como amenazas pesan sobre ellos.

