¿Es Feijóo un extraterrestre?

Podría serlo, igual que podría ser que la tierra sea plana, las vacunas matan o Pedro Sánchez es capaz de alterar el resultado de las elecciones generales. Hay quien asegura que la mitad de la población se ha creído alguna vez alguna teoría de la conspiración y hay estudios que concluyen que se trata de gente con rasgos paranoicos, poco instruidos y habitualmente de derechas. Eso dicen los estudios. El deterioro del debate político es alarmante.

Trump y el trampismo sólo ha sido el último empujón al demostrar una vez más que la mentira tiene réditos, que la teoría más absurda resulta creíble para parte de la población y que la intoxicación se traduce en votos. A estas estrategias están abonadas las derechas españolas para los que todo vale. Se presentan ahora como paladines de la anticorrupción. ¡Ellos, los de la corrupción estructural, los que acumulan decenas de juicios pendientes, ellos, que mandaron a las tinieblas exteriores a su jefe Casado por pedir explicaciones a Ayuso en un arrebato de honradez y dignidad!

Me hace gracia el reiterado rechazo al «y tú más» como argumento. Recordar sus innumerables casos de corrupción no aporta desde luego la solución, pero señalar la podredumbre pasada y actual en las filas del PP forma parte del análisis y es totalmente legítimo. Subrayar y recordar la ineptitud de Mazón y los protocolos de la vergüenza de Ayuso y el cinismo del gallego que fue a Madrid predicando lo contrario de lo que hace es sano, conveniente y necesario para la democracia.

A los que hablan de los pasajeros del Peugeot hay que recordarles la foto de Aznar (el de las Azores, el de las armas de destrucción masiva, el de la enorme mentira del 11M, el de «el que pueda hacer que haga») con su tutorizado Feijóo, ese que califica de bueno el trabajo de Mazón, el Feijóo que pacta con la extrema derecha, el Feijóo contrario a la subida del salario mínimo y de las pensiones, el Feijóo siempre pendiente de los extravíos de la Ayuso.

Feijóo, ese que se suma a los relatos conspiranóicos que cualquier día aparecerá como colaborador de Iker Jiménez, porque le sobran los méritos. Igual soy yo el extraterrestre y no me he dado cuenta.

Suscríbete para seguir leyendo