TrumPeter…

Traducción: trompetista. Definición de la RAE: dícese de la persona que toca la trompeta. He tenido el placer y la suerte de escuchar a un montón de músicos que deleitan nuestros sentidos con distintos instrumentos, la guitarra eléctrica y española, el violín, el acordeón, el bajo, la batería... pero la trompeta, conozco a gente que la toca ¡como nadie! (es curioso que cada vez que pronunciamos esta palabra, ya lo hacemos en tono «Ábalos» desde ese... «vengo en mi coche, no tengo secretaria, no tengo a nadddie, ni detrás ni al lado»).

Los hay que ofrecen verdaderos conciertos yéndose de cañas, aquí mismito cualquier sábado noche, en nuestra querida Zaragoza, sin necesidad de estar en los madriles. Aunque un día como hoy supongo que sería una buena opción, porque además de respirar esa libertad de la capital entre cervezas y tapas, siendo el Día Internacional de la Fruta, con lo que le gusta a la presidenta de la comunidad... Estoy segura de que se celebrará por todo lo alto, dónde va a parar la celebración del Orgullo comparada con «el día de semejante manjar».

Igual se colocan paneles en el metro con algún lema como «ya llegó el verano, ya llegó la fruta...» aunque imagino que los promotores de la campaña #DeFlorEnFlor no van a permitir tan fácilmente sustituir sus cartelones, que han tenido que costarles un dineral. Sí, sí, tal y como se lee... Reza así... «¿Te parece divertido ir de flor en flor? Ahora todo son risas, pero en unos años comerás tú sólo el día de Navidad. Ojalá no te confundan, puedas formar una familia y que sea numerosa». ¿Perdón? Que no me confundan, dice... Madre mía, ¡qué no veremos! Invito al lector a buscar la imagen porque la cosita tiene tela.

Retomando a mis «trompetistas» profesionales, aunque algunos se quedan en «trompeteros», qué mal lo hubieran pasado a principios del siglo XX en Estados Unidos, con la entrada en vigor de la Ley Seca, impensable en la era Trump, que fíjate que creo que comparte mucho más que cañas con Ayuso. Pero no, no he elegido el título para hablar de cuestiones musicales sino por el juego de la propia palabra.

Y es que la semana pasada en la cumbre de la OTAN celebrada en La Haya pudimos ver imágenes muy elocuentes. Una cumbre en la que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un ejercicio de prepotencia al que ya nos tiene acostumbrados, exige a los países del Tratado Atlántico Norte que destinen un 5% de su PIB a gasto militar, y la Organización, encabezada por su secretario general, Mark Rutte, quien se deshizo en halagos (incluso refiriéndose a él como daddy , o sea papi) hacia el magnate de pelo panocho, cayendo en un peloteo y servilismo vergonzante, asume y firma semejante despropósito que supone miles de millones de euros (de los que se habla como si fuesen churros que van saliendo de una freídora). Y ahí está un Trump poderoso al que no se le tose, en medio de la foto. Y al que replique, al rincón de pensar.

Pues mira por dónde, que le ha salido un Peter respondón. Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, dice que nanai. Lo fácil hubiera sido, agachar las orejas como el resto, pasar desapercibido (que bastante tiene encima a nivel interno) y después hacer lo que considere oportuno, porque tal y como dicen los expertos, a ese porcentaje es imposible llegar en cinco años, en diez, e incluso en más...

Así que a saber lo que pasa de aquí a ese futurible, y el que venga detrás que arree, que como sea la derecha, ya nos podemos atar los machos, porque esa pasta no puede sino venir del recorte de otras partidas destinadas a sanidad, educación, gasto social... Pero no, lejos de dejarlo pasar, el presidente de España, que a saber «andeandará» sospecho que, en unos meses, ha preferido que lo esquinasen en la foto de familia, a costa de defender una posición propia, y eso que... no necesitaba este desplante para andar en boca de todos; le basta con la trama poliamorosa y de corrupción que se está lidiando en los tribunales con los «Santos», el «Ábalos» de nadddie y los resKoldos (este zagal grandote que ya fue indultado por allá por el 96 por un gobierno del Partido Popular... a saber hasta dónde llega la profundidad del géiser, no se vaya a dar la vuelta a la tortilla). Tiene pinta de que nos espera un verano calentito, además de caluroso, pero oye... que aquí a lo nuestro, seguimos talando árboles, que como bien es sabido, Zaragoza es una ciudad muuuy fresca.

